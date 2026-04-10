大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るい、2階級降格などの処分を受けた問題で、同部屋付きの楯山親方（元幕内・誉富士）が10日、春巡業が行われた千葉県成田市で取材に応じた。

9日の臨時理事会で処分が決まった。「世間的には“甘すぎる”って言われているけど、状況もあるし、自分の中では妥当じゃないかなと思う」と自身の見解を示した。

泥酔状態で、後援者の知人女性に対し大腿部を触るなど不適切な行為に及んだ伯乃富士には禁酒を促した。以前にも同様のトラブルを起こして外出禁止になっていたこともあり、「お酒の席で飲ませないのが一番。お酒が入ると気持ちが大きくなって、普段はしないことでもしちゃいますからね」。今後に向け「本人もめちゃくちゃ反省していると思う。相撲に関する心配はないと思う。相撲を真面目に頑張るしかない」と述べた。

伊勢ケ浜部屋は角界最多の力士31人、関取7人を抱える大所帯。今後は一門の指導監督下で、部屋付き親方を含めた5人の集団指導体制で暴力根絶を図る。「どう変わっていくのか。これからです」と力を込めた。