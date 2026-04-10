

ブックカフェ「星の光の澄みわたり」

「こんなところになぜあるの？」と思うような意外な場所にあるお出掛けスポット。岡山県の「もっと星を好きになるカフェ」を紹介します。

倉敷市にある倉敷天文台。誰でも星が見られるようにと設置された日本初の民間天文台で、2026年11月に100周年を迎えます。

望遠鏡をのぞくと、宇宙に輝く星々を見ることができます。

（柳下遥リポート）

「天文台の敷地を奥に進むと……小さなおうちのような建物があります」

4年前にオープンしたブックカフェ「星の光の澄みわたり」。1000冊以上の星に関する本に囲まれながら、あま～いスイーツを楽しめます。

「バスクチーズケーキ」（800円）は……

（柳下遥リポート）

「チーズがトロっとしています。表面の焼けた焦げた部分が苦味となって、それがマッチしていておいしいです」

（倉敷天文台／原浩之 代表理事）

「ここに来て天文台があるんだということをまず知っていただきたい。星を見るきっかけづくりの場として我々はここを上手く使えたらなと」

星を見られるカフェで無数の星に思いをはせてみませんか？