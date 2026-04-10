NARSのルミナイジングパウダーにスティックタイプ♡光を纏うハイライター登場

どの角度から見ても美しく輝く肌へ♡NARSから待望のスティックタイプハイライターが登場します。繊細な光をまとったようなツヤ感と、なめらかなテクスチャーで、理想のグロウ肌を簡単に演出。持ち運びやすく、外出先でもさっと使える便利さも魅力です。新しいツヤ肌メイクを楽しみたい方は必見のアイテムです♪

光を操る新スティック♡

「NARS ライトリフレクティング ルミナイジングスティック」は全5色、内容量7g、価格6,160円（税込）。

バームのようにやわらかいテクスチャーで肌にスッと溶け込み、べたつきにくくなめらかな仕上がりに。頬・目もと・口もとなど、マルチに使えるのも魅力です。

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肌を美しく見せる処方

繊細なパールが光を反射し、小ジワや毛穴をぼかすソフトフォーカス効果を実現。透明感のあるグロウなツヤ肌へ導きます。

さらにウォーター＆スウェットレジスタント処方で、汗や水にも強く、長時間美しい仕上がりをキープ。日中のメイク直しにも活躍します。

使い方で広がる魅力

頬骨や眉骨にのせれば立体感のあるハイライトに、ベースメイク前に仕込めば内側から輝くような自然なツヤ感を演出できます。

指でなじませるだけで簡単に仕上がるため、メイク初心者にも使いやすいのがポイント。外出先でも手軽にツヤをプラスできます。

洗練された輝きを味方に

NARSのスティックタイプハイライターは、簡単に上品なツヤ肌を叶える優秀アイテム♡軽やかな使い心地と高い密着力で、日常使いから特別な日まで幅広く活躍します。

ひと塗りで印象が変わる光の魔法を、ぜひ体感してみてください♪