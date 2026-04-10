65歳から公的年金を85万円、個人年金を27万円受給。主人の健康保険に扶養のままでいるには、パート収入をいくらにすればいいですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、健康保険の扶養に入れる年収についてです。
A：公的年金や個人年金、給与収入の合計を年間180万円未満にすれば、ご主人の健康保険の扶養のままでいられるでしょう配偶者が健康保険の扶養に入る（被扶養者と認められる）には、健康保険の被保険者（健康保険に入っている人）と同一世帯で、被保険者の収入によって生計が維持されている必要があります。
さらに扶養される配偶者の年収は、扶養する人（健康保険の被保険者）の1/2以下で、60歳以上であれば年収180万円未満という要件があります。
相談者の場合、公的年金や個人年金、給与収入が年間の合計で180万円未満なら、ご主人の健康保険の扶養のままでいられるでしょう。
公的年金85万円＋個人年金保険の受け取り27万円の合計が112万円となるため、パート収入の目安は年間で68万円未満となります。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）)
今回は、健康保険の扶養に入れる年収についてです。
Q：主人の健康保険に扶養のままでいるには、パート収入をいくらにすればいいですか？「65歳から公的年金を85万円もらいます。個人年金が27万円あります。主人の扶養のまま健康保険に入るには、パート収入をいくらにすればいいですか？」（tomiさん）
A：公的年金や個人年金、給与収入の合計を年間180万円未満にすれば、ご主人の健康保険の扶養のままでいられるでしょう配偶者が健康保険の扶養に入る（被扶養者と認められる）には、健康保険の被保険者（健康保険に入っている人）と同一世帯で、被保険者の収入によって生計が維持されている必要があります。
さらに扶養される配偶者の年収は、扶養する人（健康保険の被保険者）の1/2以下で、60歳以上であれば年収180万円未満という要件があります。
相談者の場合、公的年金や個人年金、給与収入が年間の合計で180万円未満なら、ご主人の健康保険の扶養のままでいられるでしょう。
公的年金85万円＋個人年金保険の受け取り27万円の合計が112万円となるため、パート収入の目安は年間で68万円未満となります。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）)