株式会社NEXERと医療・介護分野の求人支援を手がけるアスメディックス株式会社（求人ER）が共同で実施したアンケート調査で、回答者の70.0%が「患者さんや家族からの感謝の言葉」にやりがいを感じている一方、35.0%が「業務量の多さによる心身の限界」で離職を意識した経験があることが明らかになりました。



【グラフ】看護師の仕事で「やりがい」を感じるのはどんな時？（調査結果を見る）

この調査は、「看護師として働いている、または働いたことがある」全国の男女20人を対象に、2026年1月から2月にかけてインターネット上で実施したものです。



やりがいの第1位は「感謝の言葉」

看護師の仕事でやりがいを感じる場面を複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「患者さんや家族から感謝の言葉をもらった時」で70.0%でした。続いて「患者さんの回復・退院を見届けられた時」が60.0%、「患者さんの不安や痛みに寄り添えたと感じた時」が40.0%という結果になり後に続きます。



また、「この仕事をしていて本当に良かった」と強く感じた瞬間を聞いたところ、以下のようなコメントが寄せられました。



・患者さんの笑顔を見ることができた時（50代・女性）

・患者さんの人生に寄り添えたこと（40代・女性）

・患者さんが完治して退院した時（50代・女性）

・整形外科で入院されていた患者さんが、松葉杖で歩きながら退院前に、入院中にお世話になったことを感謝して下さった時等です（80代・男性）

・ありがとうと言われた時（30代・女性）



働き続ける理由は「やりがい」と「資格の安定性」が同率1位

看護師として働き続けた一番の理由について聞いたところ、「仕事にやりがいを感じているから」と「資格職で安定しているから」がともに35.0%で最多となりました。そのほか「人の役に立てる実感があるから」と「周囲の支えや職場環境が良かったから」がそれぞれ15.0%という結果になりました。



35%が「業務量の多さ」で辞めたいと感じた経験あり

一方で、辞めたいと思った経験について聞いたところ、「業務量が多く、心身的に限界を感じた時」が35.0%と最多でした。次いで「人間関係（上司・同僚・医師など）に悩んだ時」が25.0%、「患者対応で強いストレスを感じた時」が20.0%という結果になり後に続きます。



半数以上がプライベートでも専門知識を頼りにされた経験あり

「家族や友人に『看護師でいてくれて助かった』と言われた経験があるか」という質問に対し、55.0%が「ある」、45.0%が「ない」と回答しました。



どのような場面だったかについては、次のようなコメントが集まっています。



・具合が悪くなった時に、的確な判断をして処置した時（50代・女性）

・病気になった時に相談できたこと。（40代・女性）

・緊急に対応できた時（50代・女性）

・休みの時に人を助けた時（30代・女性）

・色々と知識があるから（20代・女性）



6割が「おすすめしたい」も、待遇への不満も根強く

そして、大変さも含めて看護師の仕事を人におすすめしたいかという問いに対し、「やや思う」40.0%と「とても思う」20.0%を合わせた60.0%と半数以上が肯定的な回答をし、一方で、「あまり思わない」35.0%、「全く思わない」5.0%を合わせて40.0%という結果になりました。



おすすめしたい理由とおすすめしたくない理由については、それぞれ次のような声が上がっています。



【おすすめしたい理由】

・やりがいが感じられるから（40代・女性）

・精神的に強いのなら給料や共済年金などの待遇が良いため（50代・女性）

・これからさらに重要になっていく職業だから（20代・女性）

・大変だけどやりがいあり（30代・女性）



【おすすめしたくない理由】

・心身ともにとてもハードな仕事だから、30年以上働いてきたからわかること（50代・女性）

・給料に見合わない仕事量（30代・女性）

・経済面での待遇が良いとは思えなかったので（80代・男性）

・給料安い（30代・女性）

・大変な仕事（30代・男性）



現役看護師から目指す人へのメッセージ

最後に、これから看護師を目指す人への一言も聞かせてもらいました。



・本当に患者さんの心の支えとなれるような看護師になって欲しいです（50代・女性）

・ネットを通じ、仕事の選択をする為に、それなりに多くの仕事内容をチェックされることをおすすめします（80代・男性）

・大変なこともあると思いますが、忍耐強くですね（20代・女性）

・職場選びは慎重に（30代・女性）

・メンタルが強くないと無理（50代・女性）

「患者さんの心の支えになってほしい」という理想と、「職場選びは慎重に」「メンタルが強くないと無理」という現実的なアドバイスが共存しています。



【出典】

株式会社NEXERとアスメディックス株式会社（求人ER）による調査