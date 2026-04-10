愛知県弥富市で、約145ヘクタールの田んぼを管理する農業法人「鍋八農産」。4月から田植えが始まり、きのうは約3000平方メートルの田んぼで、早場米の「あきたこまち」の苗を植えていました。

【写真を見る】コメ農家が悲鳴 軽油に1か月66万円 ｢コメが売れても手元に残るお金が少ない｣ 農機具のゴムベルトも…｢入手できないとおしまい｣

（鍋八農産 八木輝治代表）

Q.ことしのコンディションは？

「令和7年産の時期がだいぶ高温で、もしかしたら種もみも高温障害が起きて休眠になってしまうのではという話もあったが、意外と丁寧に整っているので、休眠もなく（苗が）順調に育ちました」

店頭価格5キロいくら？

間近で田植えの様子を見せてもらうことに。



（大石邦彦アンカーマン）

「セットされた苗が次々に植えられていきます。GPSで管理されているので、きれいに植えられています」

鍋八農産の生産するコメの、店頭価格について伺いました。



（八木代表）

Q.5キロでいくらぐらい？

「店頭だと3780円～3900円ぐらい。4000円は切っていますね」

Q.一番高い時でいくらだった？

「4500～4600円とか」



最も高かった去年に比べて店頭では1000円近くの値下がりです。

軽油高騰で悲鳴

八木社長に、中東情勢を受けての負担増について聞きました。



（八木代表）

Q.敷地内にある軽油の給油所 軽油は1リットルいくらで仕入れている？

「160円台半ば～165円ぐらい。めちゃくちゃ高いですね」



田植え機やコンバインなど、ほとんどの農機具類の燃料は軽油ですが、価格が高騰しているといいます。

1か月66万円の出費

事務所で軽油の使用状況を見せてもらうと…



（大石）「9万8400円。これで何日もつ？」

（八木代表）「これで頑張って2日いけるかいけないか」



3月の1か月間に使った軽油は約4000リットル。1リットルあたり165円で計算すると、1か月66万円の出費です。

「手元に残るお金が少ない…」

4月からは、田植えも始まったことで、燃料費がさらにかさむことが予想されます。



（八木代表）

「コメが高くいっぱい売れても、手元に残っているお金がなんか少ない…。何でだろうと思うと燃料（の支出）がすごくいっちゃっている」



（大石）

「飛行機だったら燃油サーチャージで価格を上げたりもできるが…」



（八木代表）

「なかなかそういう言葉が農業にはないもんですから、粗利が圧縮されて苦しい経営になるのが見えています」

原油高騰の影響は他にも…

さらに、原油価格の高騰によりこんな心配も…



農機具の動力を伝える大事なベルト類は、石油由来のゴム製品。消耗品なので定期的な交換が必要です。



（八木代表）

「このキャタピラもゴム。それもすごく高いですよ、1本50万円とかするので」

中東情勢の悪化が長引けば、価格高騰の心配が…



（八木代表）

「まだ（価格が）高いのならいいが、手に入らないと言われたら、もうおしまいですね」