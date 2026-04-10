ナンバープレートでお金持ちだと思う「群馬県の地名」ランキング！ 2位「前橋」を抑えた1位は？【2026年調査】
新年度が始まり、街中で真新しいナンバーの車を見かける機会が増える季節になりました。麗らかな春の陽気に誘われてドライブに出かけると、ふと目に飛び込んできた地名から「格式の高さ」を感じる瞬間があるものです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う群馬県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「県庁所在地なので、お金持ちな人も多そう」（40代女性／静岡県）
「落ち着いた郊外の住宅地や整備された街並みから上品で裕福なイメージを連想できるため」（50代男性／青森県）
「群馬県の経済の中心なので、裕福な印象だからです」（60代女性／愛知県）
▼回答者コメント
「企業・商業施設が集まり、『稼いでる人が多そう』なイメージがある」（50代男性／東京都）
「県内でも交通の要所であり、商業施設やマンションが立ち並ぶ都会的なイメージがあるため、経済的に余裕がある人が多そうだと思いました」（40代男性／奈良県）
「群馬県内でも有数の商業都市であり、新幹線駅周辺の利便性の高さから、実業家や地主などの富裕層が集まっているイメージがあります。県内でも特に勢いのある都市という印象が、ナンバーの格にも繋がっていると感じます」（30代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月1日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う群馬県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：前橋／93票2位は「前橋」ナンバーです。群馬県の県庁所在地としての威厳があり、行政の中心地としての落ち着いた街並みが特徴です。歴史ある住宅街も多く、古くからの資産家が住んでいるような重厚なイメージが、アンケート回答者の票を集める要因となったようです。
▼回答者コメント
「県庁所在地なので、お金持ちな人も多そう」（40代女性／静岡県）
「落ち着いた郊外の住宅地や整備された街並みから上品で裕福なイメージを連想できるため」（50代男性／青森県）
「群馬県の経済の中心なので、裕福な印象だからです」（60代女性／愛知県）
1位：高崎／122票1位に選ばれたのは「高崎」ナンバーでした！ 新幹線が停車する高崎駅を中心に、商業都市として発展を続けるエネルギッシュな街です。交通の要所であることから、都心へのアクセスも良く、アクティブで経済力のある層が多いイメージが定着しており、堂々の1位に輝きました。
▼回答者コメント
「企業・商業施設が集まり、『稼いでる人が多そう』なイメージがある」（50代男性／東京都）
「県内でも交通の要所であり、商業施設やマンションが立ち並ぶ都会的なイメージがあるため、経済的に余裕がある人が多そうだと思いました」（40代男性／奈良県）
「群馬県内でも有数の商業都市であり、新幹線駅周辺の利便性の高さから、実業家や地主などの富裕層が集まっているイメージがあります。県内でも特に勢いのある都市という印象が、ナンバーの格にも繋がっていると感じます」（30代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)