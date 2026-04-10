机の上がごちゃごちゃ。解決策はケーブルを「15cm」に変えること
これがちょうどいい。
最近、机の上の充電環境を見直すべく、USB充電器を小型でUSB-Cポートが多いものに買い替えました。次に必要なものは、USB-Cケーブル。
部屋を探せば、いくらでもUSB-Cケーブルは出てくるのですが、どれも1mクラスのものばかり。正直、机の上での充電目的には長すぎます。そこで、そこそこ充電スピードがあり、短いやつを探していたら、ちょうどいいものがありました。
エレコムのUSB-Cケーブルです。
ケーブル長15cmで最大100W充電
このケーブルの何がいいって、ケーブル長が15cmと机の上で使うにはじゃまにならないところ。そして、シリコン製でやわらかいので取り回しがいい。
その上、PD対応で最大100Wの充電ができるんです。
まさに机の上で使う充電用ケーブルとしては、理想的。その上、1本999円とお安いところもいいですね。
机の上が、USB-Cケーブルでジャングル状態になっている方は、このケーブルを数本用意するだけで、ミニ盆栽のようになりますよ。
エレコム USBType C ケーブル 0.15m
999円
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Source: Amazon