フリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、チェーン店での食事について語った。

番組では「垣花正とバカスタッフからの偏見とひがみ」と題し、MC垣花正らのやっかみをまとめたフリップが示された。実家は丸井の創業家で、幼稚舎から大学まで慶応。典型的なお坊ちゃまとみたのか、垣花は「意外と行ったことのないチェーン店ってあるんじゃないか。餃子の王将とか行ったことないんじゃないですか？」と質問が飛んだ。

青井は「それも偏見。ありますし、ウーバー（イーツ）もしたことがありますし」と反論した。歌手の中尾ミエから「ウーバーしたことあるって何？」と問われると、「餃子の王将です。ウーバーで頼んだことがある」と説明。中尾は「頼んだ、ね？配達したことがあるのかと思った」と勘違いを明かした。

青井はキャスターを務めたフジテレビ系「Live News イット！」を3月で卒業。現在はレギュラーがない状態になっている。ミッツは「配達するのはこれからです。3カ月後、お楽しみに」といじっていた。