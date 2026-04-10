アニメ「鬼滅の刃」の最新映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」（２０２５年７月１８日から公開）が９日に上映を終えた。

公開２６６日間で日本国内観客動員２７４５万５９６８人・興行収入（興収）４０２億１万９０００円、昨年８月から海外地域での公開も順次開始され、日本を含む全世界で累計観客動員９８５２万３１０人、総興収１１７９億１７５３万９３２９円（※各月実績＝ＵＳＤ＝を月間平均仲値で円換算、アニプレックス調べ）を記録したことが１０日に発表された。

国内での興入は歴代２位（１位は「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」）、日本映画として史上２作目の興収４００億円となった。他にも２０２５年公開映画では全世界興収で７位。邦画では全世界興収で歴代１位と金字塔を打ち立てた。

「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプコミックス１巻〜２３巻で累計発行部数２億２０００万部を突破した吾峠呼世晴氏による漫画作品が原作。アニメーション制作はｕｆｏｔａｂｌｅ。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間に戻すため、「鬼殺隊」へ入隊することから始まる本作は、２０１９年４月から「テレビアニメ『鬼滅の刃』竈門炭治郎 立志編」の放送・配信を開始、２０年１０月には「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」を公開、２１年から２２年にかけて、「テレビアニメ『鬼滅の刃』遊郭編」を放送・配信。４月から「テレビアニメ『鬼滅の刃』刀鍛冶の里編」を放送・配信し、２４年５月から「テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編」を放送・配信した。

今回の劇場版・無限城編」は劇場版三部作として制作される第１作。来たる鬼との決戦に備えて、隊士たちと共に「柱」による合同強化訓練「柱稽古」に挑んでいる最中、鬼殺隊の本部である産屋敷邸に現れた鬼舞辻󠄀無惨。お館様の危機に駆けつけた《柱》たちと炭治郎であったが、無惨の手によって謎の空間へと落とされてしまう。炭治郎たちが落下した先、それは鬼の根城「無限城」 “鬼殺隊”と“鬼”の最終決戦の火蓋が切って落とされるというストーリー。

ネットでもこの快挙に反応。「伝説の作品と同じ時代に生きていることを誇りに思います」「９ヶ月、本当に鬼滅の生活でした」「日本の総人口の４〜５人に１人が見てるって結構凄くないか？」などの声が寄せられている。