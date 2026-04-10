第67回九州地区高等学校軟式野球大会 組み合わせ決定 春の九州軟式高校野球2026

「第67回九州地区高等学校軟式野球大会」の組み合わせが決まりました。

大会は2026年4月17日（金）から4月21日（火）にかけて、鹿児島市の鴨池公園野球場で開催されます。

開幕日となる4月17日の午後4時からは開会式が行われ、鹿児島県代表の鹿児島実業高校の宮内 陽基 主将が、選手宣誓を務めます。

今大会の試合日程と組み合わせは以下の通りです。

九州軟式高校野球大会 日程と組み合わせ

■4月18日（土）

第1試合（10:00開始）： 北松農業（長崎1位） 対 福岡大大濠（福岡1位）

第2試合（13:00開始）： 鹿児島工業（鹿児島2位） 対 東九州龍谷（大分1位）

■4月19日（日）

第1試合（10:00開始）： 鹿児島実業（鹿児島1位）と、「北松農業 対 福岡大大濠」の勝者が対戦。

第2試合（13:00開始）： 「鹿児島工業 対 東九州龍谷」の勝者と、開新（熊本1位）が対戦します。

4月20日（月）の休養日を挟み 、春の九州王者を決める決勝戦は4月21日（火）の10時から行われる予定です。

・