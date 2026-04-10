アジア株 総じて上昇、上海株と香港株は反発 アジア株 総じて上昇、上海株と香港株は反発

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東京時間17:33現在

香港ハンセン指数 25893.54（+141.14 +0.55%）

中国上海総合指数 3986.23（+20.05 +0.51%）

台湾加権指数 35417.83（+556.67 +1.60%）

韓国総合株価指数 5858.87（+80.86 +1.40%）

豪ＡＳＸ２００指数 8960.61（-12.59 -0.14%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77446.19（+814.54 +1.06%）



１０日のアジア株は総じて上昇。イスラエルとレバノンが和平交渉を始めるとの報道を受けて、買いが広がった。台湾株は４日続伸。ナスダックやフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇を好感して、ハイテク株を中心に買いが広がった。



上海総合指数は反発。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、半導体メーカーの兆易創新科技、総合証券会社の国泰海通証券、自動車部品メーカーの寧波拓普集団が買われる一方で、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、ケーブル製造の亨通光電が売られた。



香港ハンセン指数は反発。電池製品メーカーの寧徳時代新能源科技、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車が買われる一方で、食品メーカーの康師傅控股（ティンイー）、乳製品メーカーの中国蒙牛乳業（チャイナ・モンニウ・デイリー）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。バイオ医薬品会社のテリックス・ファーマシューティカルズ、通信会社のＴＰＧテレコム、ウラン探鉱・開発会社のディープ・イエローが買われる一方で、石油・ガス探査会社のオーロラ・オイル・アンド・ガス、アウトドア用品のスーパー・リテール・グループ、炭鉱会社のヤンコール・オーストラリア、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバルが売られた。

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