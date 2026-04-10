基本計画が遅れている高知県民体育館の再整備について、茺田知事は「アリーナ機能を重視していた方向から、社会体育施設をベースとした方向に固まってきている」との認識を示しました。



4月10日に開かれた定例会見で、高知県の茺田知事は県民体育館の再整備について、プロスポーツなどの興行を行う「アリーナ機能を重視する方向性」から、一般の利用を想定した公共のスポーツ施設である「社会体育施設を基本」とする方向に固まってきている、という認識を示しました。





■濱田知事「使用料を支払ってもらえるようなほど儲かる施設を施工していくのは方向としていかがなものかという（高知市からの）反論、反対側からの議論もあってプールも併設して社会体育施設と基本は位置づけながら、アリーナ機能も併せもつという性格づけで議論を集約していこうという方向に固まってきているのではないか」茺田知事はこのように述べ、「土地を無償で提供する高知市は事業のパートナーだ」として今後も連携して取り組む姿勢を強調しました。また、2028年のNHKの大河ドラマが土佐清水市出身の中濱万次郎を主人公にした「ジョン万」に決まったことについては「大変うれしく思う。観光の振興や地産外商戦略、U・Iターン促進など県のイメージアップについても大変大きな効果が期待できる」と期待感をにじませました。