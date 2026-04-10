ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７９ｂｐ 前日並みの水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７９ｂｐ 前日並みの水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 3.035
フランス 3.681（+65）
イタリア 3.822（+79）
スペイン 3.495（+46）
オランダ 3.159（+12）
ギリシャ 3.786（+75）
ポルトガル 3.443（+41）
ベルギー 3.598（+56）
オーストリア 3.326（+29）
アイルランド 3.266（+23）
フィンランド 3.324（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 3.035
フランス 3.681（+65）
イタリア 3.822（+79）
スペイン 3.495（+46）
オランダ 3.159（+12）
ギリシャ 3.786（+75）
ポルトガル 3.443（+41）
ベルギー 3.598（+56）
オーストリア 3.326（+29）
アイルランド 3.266（+23）
フィンランド 3.324（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）