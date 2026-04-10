ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６５、伊７９ｂｐ　前日並みの水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ　　　　3.035
フランス　　　3.681（+65）
イタリア　　　3.822（+79）
スペイン　　　3.495（+46）
オランダ　　　3.159（+12）
ギリシャ　　　3.786（+75）
ポルトガル　　　3.443（+41）
ベルギー　　　3.598（+56）
オーストリア　3.326（+29）
アイルランド　3.266（+23）
フィンランド　3.324（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）