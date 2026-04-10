特殊詐欺が相次いでいます。

2026年1月から4月にかけて、SNS型投資詐欺や架空料金請求詐欺で高知市の男性と吾川郡の女性がそれぞれ約2100万円と300万円をだまし取られました。



高知県警によりますと、2026年1月、高知市の70代の男性がスマートフォンで投資に関する記事を閲覧し、銀行の頭取のアシスタントをかたる者とコミュニケーションアプリでやりとりを始めました。

男性は指示を受けてアプリをインストールし、「お試しでやっていただくために10万円を振り込む」と言われ、アプリ上では資産が増えたことから信じ込んでしまいました。





その後、株を購入するための資金として指定への口座への振り込みや、金融機関を名乗る集金担当者への手渡しなどであわせて約2125万円をだまし取られたということです。また、吾川郡に住む30代の女性は、2026年4月、インターネットで見つけた副業に関するアプリをダウンロードし、SNSのアカウントを追加すると「ブランド品を購入して評価をすると購入した商品と商品の値段の50％が報酬としてもらえる」などと言われました。その後女性は紹介されたサイト内で商品を購入するため指定先のキャッシュレス決済や銀行口座に4回に渡り、あわせて297万円あまりを振り込んだものです。2026年に入っての県内の特殊詐欺の認知件数は44件で被害額は約3億7700万円となっています。