渇水が続く愛知県の東三河。ここ数日の雨を受け、豊川用水の節水対策が緩和されました。

【写真を見る】ダムの貯水回復で豊川用水の節水率10％緩和も… ｢佐久間ダム導水など 緊急対策の活用を｣ 中部地方整備局に要望書提出

（岩月秀樹カメラマン 4月8日）

「愛知県新城市の宇連ダムです。上空から見ると水かさが増えているのがわかります」

愛知県の東三河の5つ市に水を供給する豊川用水では、水源の宇連ダムが3月17日に貯水率0%になるなど、深刻な渇水が続いていました。しかし、4月に入り宇連ダム周辺では200ミリを超える雨が降り、きょう午後4時時点での貯水率は42.8%まで回復。

【節水率】水道用水30→20% 農業・工業用水50→40%に

（前川智彦記者 きょう午前9時 小鷹野浄水場）

「水道水の圧力を上げる操作が行われ、節水率が緩和されました」



きょう午前9時、豊川用水の節水率は10%ずつ引き下げられ、水道用水は20%、農業・工業用水は40%になりました。



また、東三河5市で実施されていた「夜間、水道ノータッチ運動」も、きょう午前5時に終了しました。

節水緩和も… 水源の総貯水量は平年の約半分

きょうも東三河の広い範囲で雨が降り、街の皆さんも一安心です。



（豊橋市民）

「本当に恵みの雨、ありがたい」

「（節水で）お風呂にまとめて入って、追いだきの数を減らしていた」

しかし、豊川用水の水源の総貯水量は、まだ平年の半分ほどしかありません。このため、豊橋市の担当者は…



（豊橋市上下水道局浄水課 木村武司課長補佐）

「厳しい状況は続いている。引き続き節水をお願いしたい」

“緊急対策”引き続き活用を…

また、豊川用水の担当者らはきょう午前、中部地方整備局に要望書を提出。



（水資源機構中部支社 平山周作支社長）

「水源状況としては依然として厳しい。佐久間導水をはじめとした緊急対策を引き続き活用させてほしい」

（中部地方整備局 髙畑栄治河川部長）

「佐久間導水も活用しながら水源の確保に努めて、地域への影響を少しでも緩和する取り組みを関係機関と連携して支援していきたい」



3月27日に実施が決まった、矢作川や静岡県の佐久間ダムからの緊急導水などの対応について、継続を求めました。