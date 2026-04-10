「味ぽん味」の“ポップコーン”だと? TOHOシネマズ限定、話題の商品を食べてみたら…
「味ぽん」味のポップコーンがあるらしい……。そんなウワサをインターネットで見かけました。
その名は、「ポップコーン 味ぽん味」。東宝が展開している映画館「TOHOシネマズ」と、ミツカンのコラボ商品で、全国のTOHOシネマズ・73劇場でのみ販売されているのだそうです。
「ポップコーン 味ぽん味」
味ぽんらしさである「かんきつ果汁・醸造酢・しょうゆがひとつになった他では味わえない絶妙な風味」を再現しているのこと。筆者は、月に1本は味ぽんを買うヘビーユーザーながら、ポップコーン味になった味ぽんは想像できないぞ。ぜひぜひ食べてみたい……。
○早速TOHOシネマズに来てみたぞ
ということで、筆者の家からの最寄りのTOHOシネマズである、新宿歌舞伎町「TOHOシネマズ 新宿」まで行ってきました。
西武線の西武新宿駅から歌舞伎町方面に向かって行くと、おおっと、見えてきましたね。
スタートは西武新宿駅
歌舞伎町の賑やかな街並みを抜けていきます
TOHOシネマズ新宿に到着しました
平日の昼間だというのに、歌舞伎町は相変わらず人で賑わっていますね〜。早速中に入ってみましょう。
タッチパネル式の自動販売機で、お目当てのポップコーンを探してみると……おっと! ありましたね。「ポップコーン 味ぽん味」です。他のポップコーンとの差別化か、ボタンの背景がオレンジ色になっています。ちなみに1つあたりのお値段は490円です。
オレンジ色が目を引くタッチパネルのメニュー
売店コーナーで受け取る仕組みです
早速購入しまして、劇場のちょっとしたテーブルスペースみたいなところにやってきました! いよいよ食べていきましょう。
無事購入!テーブルスペースへ移動します
○実食〜っ!
まず印象としては、でかいです。映画館のポップコーンとしては“デフォ”なサイズではあるものの、これを今、一人で食べるのはなかなか大変そうなので、持ち帰って家族と分け合おうと思います。
ストライプ柄のパッケージが可愛いですね
蓋を開けてみますと……見た目自体は、ごく普通のポップコーンです。ただ、中の香りを嗅いでみますと、おおおおおっ! 柑橘系のいい香りがしますね〜。おそらくフレーバーパウダーがかかっているものと思われますが、非常にさっぱりとした香りです。これは期待が持てそうだぞ。
見た目は普通ですが、柑橘のいい香りが漂います
では、早速食べてみましょうか。
いざ実食! お味はいかに?
おっと、非常にあっさり! お酢の爽やかさを感じられる味わいです。むしゃむしゃ食べていますと、柑橘系の後味がふわっと香ってきました。一般的な塩味のポップコーンよりも、少し優しい舌ざわり。柑橘系とお酢の爽やかな香りが完全に味ぽんや……。
○“追いポン”もできちゃうぞ
ここでひとつ気になったのが、売店の近くにあったコーナー。なんと味ぽんのフレーバーパウダーを追加できちゃいます。「お試しでどうぞ」なんて書いてありますね。
追いスパイスが楽しめる「お試し」コーナーを発見
本来は、別の味を買った人向けの“味変スパイス”とのことなのですが、「ポップコーン 味ぽん味」を買った私としては、是非「追い粉末スパイス」をして、さらに味ぽん強めて楽しみたい〜なという気持ちが高まりましてね……振りかけさせていただきましたよ。
こちらがその「無限さっぱりスパイス」
たっぷりと追いスパイスを振りかけます
伝わりますかね。粉末をふりかけたことで、ポップコーンに味ぽんのフレーバーパウダーがかかっています。
スパイスの粉末がしっかり絡んでいるのがわかります
食べてみますと……あーこれは、良い! 買ったままの優しい味ぽんも良かったのですが、パウダーをさらに効かせた状態のコチラは、味わいが濃いめになっています。ちなみにこちらのパウダーは「無限さっぱりスパイスby味ぽん」という商品名で販売されている商品のようですね。今度買ってみようかな。
味が濃くなってさらに後を引く美味しさに
○食べられるのは6月4日まで
ということで、「ポップコーン 味ぽん味」の実食レビューでした。
ちなみに帰宅後、うちの妻に、商品名を伝えず食べてみてもらいました。「さっぱりした風味で、柑橘系の香りがとってもいいね。これ何味なの?」と聞かれて、「味ぽん味だよ」と伝えたら驚いていました(笑)。名前を聞くとびっくりしちゃいますが、やっぱり普通にイケるよなあと思った次第です。
なお、こちらの「ポップコーン 味ぽん味」の販売は、6月4日まで。気になったら食べてみると幸せになれるかもしれません。
増田 ますだ ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。 この著者の記事一覧はこちら
その名は、「ポップコーン 味ぽん味」。東宝が展開している映画館「TOHOシネマズ」と、ミツカンのコラボ商品で、全国のTOHOシネマズ・73劇場でのみ販売されているのだそうです。
「ポップコーン 味ぽん味」
味ぽんらしさである「かんきつ果汁・醸造酢・しょうゆがひとつになった他では味わえない絶妙な風味」を再現しているのこと。筆者は、月に1本は味ぽんを買うヘビーユーザーながら、ポップコーン味になった味ぽんは想像できないぞ。ぜひぜひ食べてみたい……。
ということで、筆者の家からの最寄りのTOHOシネマズである、新宿歌舞伎町「TOHOシネマズ 新宿」まで行ってきました。
西武線の西武新宿駅から歌舞伎町方面に向かって行くと、おおっと、見えてきましたね。
スタートは西武新宿駅
歌舞伎町の賑やかな街並みを抜けていきます
TOHOシネマズ新宿に到着しました
平日の昼間だというのに、歌舞伎町は相変わらず人で賑わっていますね〜。早速中に入ってみましょう。
タッチパネル式の自動販売機で、お目当てのポップコーンを探してみると……おっと! ありましたね。「ポップコーン 味ぽん味」です。他のポップコーンとの差別化か、ボタンの背景がオレンジ色になっています。ちなみに1つあたりのお値段は490円です。
オレンジ色が目を引くタッチパネルのメニュー
売店コーナーで受け取る仕組みです
早速購入しまして、劇場のちょっとしたテーブルスペースみたいなところにやってきました! いよいよ食べていきましょう。
無事購入!テーブルスペースへ移動します
○実食〜っ!
まず印象としては、でかいです。映画館のポップコーンとしては“デフォ”なサイズではあるものの、これを今、一人で食べるのはなかなか大変そうなので、持ち帰って家族と分け合おうと思います。
ストライプ柄のパッケージが可愛いですね
蓋を開けてみますと……見た目自体は、ごく普通のポップコーンです。ただ、中の香りを嗅いでみますと、おおおおおっ! 柑橘系のいい香りがしますね〜。おそらくフレーバーパウダーがかかっているものと思われますが、非常にさっぱりとした香りです。これは期待が持てそうだぞ。
見た目は普通ですが、柑橘のいい香りが漂います
では、早速食べてみましょうか。
いざ実食! お味はいかに?
おっと、非常にあっさり! お酢の爽やかさを感じられる味わいです。むしゃむしゃ食べていますと、柑橘系の後味がふわっと香ってきました。一般的な塩味のポップコーンよりも、少し優しい舌ざわり。柑橘系とお酢の爽やかな香りが完全に味ぽんや……。
○“追いポン”もできちゃうぞ
ここでひとつ気になったのが、売店の近くにあったコーナー。なんと味ぽんのフレーバーパウダーを追加できちゃいます。「お試しでどうぞ」なんて書いてありますね。
追いスパイスが楽しめる「お試し」コーナーを発見
本来は、別の味を買った人向けの“味変スパイス”とのことなのですが、「ポップコーン 味ぽん味」を買った私としては、是非「追い粉末スパイス」をして、さらに味ぽん強めて楽しみたい〜なという気持ちが高まりましてね……振りかけさせていただきましたよ。
こちらがその「無限さっぱりスパイス」
たっぷりと追いスパイスを振りかけます
伝わりますかね。粉末をふりかけたことで、ポップコーンに味ぽんのフレーバーパウダーがかかっています。
スパイスの粉末がしっかり絡んでいるのがわかります
食べてみますと……あーこれは、良い! 買ったままの優しい味ぽんも良かったのですが、パウダーをさらに効かせた状態のコチラは、味わいが濃いめになっています。ちなみにこちらのパウダーは「無限さっぱりスパイスby味ぽん」という商品名で販売されている商品のようですね。今度買ってみようかな。
味が濃くなってさらに後を引く美味しさに
○食べられるのは6月4日まで
ということで、「ポップコーン 味ぽん味」の実食レビューでした。
ちなみに帰宅後、うちの妻に、商品名を伝えず食べてみてもらいました。「さっぱりした風味で、柑橘系の香りがとってもいいね。これ何味なの?」と聞かれて、「味ぽん味だよ」と伝えたら驚いていました(笑)。名前を聞くとびっくりしちゃいますが、やっぱり普通にイケるよなあと思った次第です。
なお、こちらの「ポップコーン 味ぽん味」の販売は、6月4日まで。気になったら食べてみると幸せになれるかもしれません。
増田 ますだ ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。 この著者の記事一覧はこちら