　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 191(　　 191)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 101(　　 101)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 203(　　 203)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1639(　　1639)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 312(　　 148)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1285(　　 721)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　50(　　　34)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3560(　　1580)
　　　　　 　 　 6月限　　　 64829(　 27617)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　53(　　　21)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1360(　　 852)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2954(　　1396)
　　　　　 　 　 6月限　　　 46009(　 21199)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　92(　　　54)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 164(　　 164)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 206(　　 206)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4714(　　4714)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　43(　　　43)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 365(　　 365)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 285(　　 285)
　　　　　 　 　 6月限　　　 18854(　 18854)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース