主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 191( 191)
TOPIX先物 6月限 101( 101)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 203( 203)
TOPIX先物 6月限 20( 20)
日経225ミニ 6月限 1639( 1639)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 312( 148)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1285( 721)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 50( 34)
日経225ミニ 5月限 3560( 1580)
6月限 64829( 27617)
7月限 53( 21)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1360( 852)
9月限 7( 3)
日経225ミニ 5月限 2954( 1396)
6月限 46009( 21199)
7月限 92( 54)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 164( 164)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 206( 206)
6月限 4714( 4714)
7月限 43( 43)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 365( 365)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 285( 285)
6月限 18854( 18854)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 191( 191)
TOPIX先物 6月限 101( 101)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 203( 203)
TOPIX先物 6月限 20( 20)
日経225ミニ 6月限 1639( 1639)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 312( 148)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1285( 721)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 50( 34)
日経225ミニ 5月限 3560( 1580)
6月限 64829( 27617)
7月限 53( 21)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1360( 852)
9月限 7( 3)
日経225ミニ 5月限 2954( 1396)
6月限 46009( 21199)
7月限 92( 54)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 164( 164)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 206( 206)
6月限 4714( 4714)
7月限 43( 43)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 365( 365)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 285( 285)
6月限 18854( 18854)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース