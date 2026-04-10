主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3113( 1578)
TOPIX先物 6月限 2465( 967)
日経225ミニ 6月限 2278( 2208)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 37( 0)
TOPIX先物 6月限 330( 326)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 341( 341)
TOPIX先物 6月限 228( 200)
日経225ミニ 6月限 5( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1321( 598)
TOPIX先物 6月限 1268( 884)
日経225ミニ 6月限 2786( 2781)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 135( 0)
TOPIX先物 6月限 122( 122)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1328( 742)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 534( 444)
日経225ミニ 5月限 3058( 1248)
6月限 60605( 26319)
7月限 88( 34)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1095( 791)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 5月限 2430( 762)
6月限 37060( 16132)
7月限 73( 73)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 218( 218)
6月限 3488( 3488)
7月限 52( 52)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 572( 572)
9月限 15( 15)
日経225ミニ 5月限 426( 426)
6月限 18022( 18022)
7月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3113( 1578)
TOPIX先物 6月限 2465( 967)
日経225ミニ 6月限 2278( 2208)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 37( 0)
TOPIX先物 6月限 330( 326)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 341( 341)
TOPIX先物 6月限 228( 200)
日経225ミニ 6月限 5( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1321( 598)
TOPIX先物 6月限 1268( 884)
日経225ミニ 6月限 2786( 2781)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 135( 0)
TOPIX先物 6月限 122( 122)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1328( 742)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 534( 444)
日経225ミニ 5月限 3058( 1248)
6月限 60605( 26319)
7月限 88( 34)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1095( 791)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 5月限 2430( 762)
6月限 37060( 16132)
7月限 73( 73)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 218( 218)
6月限 3488( 3488)
7月限 52( 52)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 572( 572)
9月限 15( 15)
日経225ミニ 5月限 426( 426)
6月限 18022( 18022)
7月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース