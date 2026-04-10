　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3113(　　1578)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2465(　　 967)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2278(　　2208)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　37(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 330(　　 326)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 341(　　 341)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 228(　　 200)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　 5(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1321(　　 598)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1268(　　 884)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2786(　　2781)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 135(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 122(　　 122)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1328(　　 742)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 534(　　 444)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3058(　　1248)
　　　　　 　 　 6月限　　　 60605(　 26319)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　88(　　　34)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1095(　　 791)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2430(　　 762)
　　　　　 　 　 6月限　　　 37060(　 16132)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　73(　　　73)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 218(　　 218)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3488(　　3488)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　52(　　　52)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 572(　　 572)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 426(　　 426)
　　　　　 　 　 6月限　　　 18022(　 18022)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース