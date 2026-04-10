外国証券 先物取引高情報まとめ（4月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7700( 7670)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 8411( 8411)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 2934( 2934)
6月限 150887( 150887)
7月限 64( 64)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4515( 4513)
9月限 30( 30)
TOPIX先物 6月限 7745( 7745)
日経225ミニ 5月限 2284( 2284)
6月限 69380( 69380)
7月限 45( 45)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13( 0)
TOPIX先物 6月限 527( 527)
日経225ミニ 6月限 753( 753)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1047( 1020)
TOPIX先物 6月限 3945( 2863)
日経225ミニ 5月限 2( 2)
6月限 1648( 1648)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 397( 397)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 1528( 1528)
日経225ミニ 5月限 49( 49)
6月限 3931( 3931)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 712( 548)
TOPIX先物 6月限 1015( 1015)
日経225ミニ 6月限 1345( 1345)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2959( 2959)
TOPIX先物 6月限 6979( 6979)
日経225ミニ 5月限 6( 6)
6月限 32803( 32803)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 160( 145)
TOPIX先物 6月限 675( 675)
日経225ミニ 6月限 1224( 1224)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 278( 278)
TOPIX先物 6月限 261( 261)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 277( 277)
TOPIX先物 6月限 114( 114)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 19( 19)
日経225ミニ 5月限 32( 32)
7月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7700( 7670)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 8411( 8411)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 2934( 2934)
6月限 150887( 150887)
7月限 64( 64)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4515( 4513)
9月限 30( 30)
TOPIX先物 6月限 7745( 7745)
日経225ミニ 5月限 2284( 2284)
6月限 69380( 69380)
7月限 45( 45)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13( 0)
TOPIX先物 6月限 527( 527)
日経225ミニ 6月限 753( 753)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1047( 1020)
TOPIX先物 6月限 3945( 2863)
日経225ミニ 5月限 2( 2)
6月限 1648( 1648)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 397( 397)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 1528( 1528)
日経225ミニ 5月限 49( 49)
6月限 3931( 3931)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 712( 548)
TOPIX先物 6月限 1015( 1015)
日経225ミニ 6月限 1345( 1345)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2959( 2959)
TOPIX先物 6月限 6979( 6979)
日経225ミニ 5月限 6( 6)
6月限 32803( 32803)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 160( 145)
TOPIX先物 6月限 675( 675)
日経225ミニ 6月限 1224( 1224)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 278( 278)
TOPIX先物 6月限 261( 261)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 277( 277)
TOPIX先物 6月限 114( 114)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 19( 19)
日経225ミニ 5月限 32( 32)
7月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース