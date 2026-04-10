　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7700(　　7670)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8411(　　8411)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2934(　　2934)
　　　　　 　 　 6月限　　　150887(　150887)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　64(　　　64)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4515(　　4513)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7745(　　7745)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2284(　　2284)
　　　　　 　 　 6月限　　　 69380(　 69380)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　45(　　　45)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　13(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 527(　　 527)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 753(　　 753)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1047(　　1020)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3945(　　2863)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1648(　　1648)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 397(　　 397)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1528(　　1528)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　49(　　　49)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3931(　　3931)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 712(　　 548)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1015(　　1015)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1345(　　1345)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2959(　　2959)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6979(　　6979)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 6月限　　　 32803(　 32803)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 160(　　 145)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 675(　　 675)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1224(　　1224)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 278(　　 278)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 261(　　 261)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 277(　　 277)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 114(　　 114)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース