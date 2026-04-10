　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13024(　 11898)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14261(　 13459)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2551(　　2551)
　　　　　 　 　 6月限　　　149201(　149009)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　11(　　　11)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8442(　　8074)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　36(　　　36)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 17021(　 15821)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4056(　　4056)
　　　　　 　 　 6月限　　　106172(　106172)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 201(　　 201)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3599(　　 719)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10031(　　 646)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4702(　　4186)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3352(　　1653)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12416(　　3187)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5904(　　5742)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1983(　　1305)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7486(　　3264)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　52(　　　52)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8917(　　8917)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2134(　　1360)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6557(　　3796)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7067(　　7051)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5582(　　5369)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12495(　 11548)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2474(　　2474)
　　　　　 　 　 6月限　　　 55677(　 55485)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 849(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1775(　　1478)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1905(　　 773)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5346(　　1008)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 198(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 407(　　 407)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 548(　　 548)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　29(　　　29)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース