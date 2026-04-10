外国証券 先物取引高情報まとめ（4月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13024( 11898)
9月限 20( 20)
TOPIX先物 6月限 14261( 13459)
日経225ミニ 5月限 2551( 2551)
6月限 149201( 149009)
7月限 11( 11)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8442( 8074)
9月限 36( 36)
TOPIX先物 6月限 17021( 15821)
日経225ミニ 5月限 4056( 4056)
6月限 106172( 106172)
7月限 201( 201)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3599( 719)
TOPIX先物 6月限 10031( 646)
日経225ミニ 6月限 4702( 4186)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3352( 1653)
TOPIX先物 6月限 12416( 3187)
日経225ミニ 6月限 5904( 5742)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1983( 1305)
TOPIX先物 6月限 7486( 3264)
日経225ミニ 5月限 52( 52)
6月限 8917( 8917)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2134( 1360)
TOPIX先物 6月限 6557( 3796)
日経225ミニ 6月限 7067( 7051)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5582( 5369)
TOPIX先物 6月限 12495( 11548)
日経225ミニ 5月限 2474( 2474)
6月限 55677( 55485)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 849( 0)
TOPIX先物 6月限 1775( 1478)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1905( 773)
TOPIX先物 6月限 5346( 1008)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 198( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 407( 407)
TOPIX先物 6月限 548( 548)
日経225ミニ 5月限 29( 29)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13024( 11898)
9月限 20( 20)
TOPIX先物 6月限 14261( 13459)
日経225ミニ 5月限 2551( 2551)
6月限 149201( 149009)
7月限 11( 11)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8442( 8074)
9月限 36( 36)
TOPIX先物 6月限 17021( 15821)
日経225ミニ 5月限 4056( 4056)
6月限 106172( 106172)
7月限 201( 201)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3599( 719)
TOPIX先物 6月限 10031( 646)
日経225ミニ 6月限 4702( 4186)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3352( 1653)
TOPIX先物 6月限 12416( 3187)
日経225ミニ 6月限 5904( 5742)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1983( 1305)
TOPIX先物 6月限 7486( 3264)
日経225ミニ 5月限 52( 52)
6月限 8917( 8917)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2134( 1360)
TOPIX先物 6月限 6557( 3796)
日経225ミニ 6月限 7067( 7051)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5582( 5369)
TOPIX先物 6月限 12495( 11548)
日経225ミニ 5月限 2474( 2474)
6月限 55677( 55485)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 849( 0)
TOPIX先物 6月限 1775( 1478)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1905( 773)
TOPIX先物 6月限 5346( 1008)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 198( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 407( 407)
TOPIX先物 6月限 548( 548)
日経225ミニ 5月限 29( 29)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース