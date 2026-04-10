日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。



◯5万6000円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 6( 6)

楽天証券 3( 3)

松井証券 2( 2)

SBI証券 1( 1)



◯5万6500円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 6( 6)

松井証券 2( 2)



◯5万6250円プット

取引高(立会内)

SBI証券 2( 0)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。

※カッコ内は立会内取引の数値です。



株探ニュース