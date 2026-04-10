　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万7500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万7250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯5万7000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　33(　　33)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　25(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース