　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万7750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　21(　　21)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　 200(　　 0)

◯5万7625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　　12(　　 0)

◯5万7500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　35(　　35)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　　56(　　 0)

◯5万7375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)

◯5万7250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯5万7125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)

◯5万7000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 362(　 262)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 150(　 150)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　58(　　58)
ソシエテジェネラル証券　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　23(　　21)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
野村証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　44(　　 4)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
Jトラストグローバル　 　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 475(　　 0)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 200(　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 100(　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　75(　　 0)

◯5万6750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 152(　　 2)
Jトラストグローバル　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ビーオブエー証券　　　　　　　1000(　　 0)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 350(　　 0)
ソシエテジェネラル証券　　　　 300(　　 0)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 100(　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　 0)

◯5万7875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
シティグループ証券　　　　　　1028(　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース