「日経225オプション」5月限コール手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 21( 21)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
みずほ証券 200( 0)
◯5万7625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
シティグループ証券 12( 0)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
SBI証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 4( 2)
松井証券 2( 2)
シティグループ証券 56( 0)
◯5万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 362( 262)
モルガンMUFG証券 150( 150)
BNPパリバ証券 58( 58)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
SBI証券 23( 21)
松井証券 17( 17)
野村証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 44( 4)
岡三証券 1( 1)
Jトラストグローバル 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
シティグループ証券 475( 0)
サスケハナ・ホンコン 200( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
UBS証券 75( 0)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 152( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1000( 0)
BNPパリバ証券 350( 0)
ソシエテジェネラル証券 300( 0)
三菱UFJ証券 100( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 1028( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 21( 21)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
みずほ証券 200( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
シティグループ証券 12( 0)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
SBI証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 4( 2)
松井証券 2( 2)
シティグループ証券 56( 0)
◯5万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 362( 262)
モルガンMUFG証券 150( 150)
BNPパリバ証券 58( 58)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
SBI証券 23( 21)
松井証券 17( 17)
野村証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 44( 4)
岡三証券 1( 1)
Jトラストグローバル 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
シティグループ証券 475( 0)
サスケハナ・ホンコン 200( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
UBS証券 75( 0)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 152( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1000( 0)
BNPパリバ証券 350( 0)
ソシエテジェネラル証券 300( 0)
三菱UFJ証券 100( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 1028( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース