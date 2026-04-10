【桜花賞／追い切り診断】ドリームコアを超える最高評価「S」　鋭い推進力へ直結　“抑えて集中させる”調整に功奏の感

第86回（12日／GI、阪神芝1600m）には、2歳女王スターアニス、チューリップ賞3着のアランカール、クイーンC勝ちのドリームコアなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ギャラボーグ」を取り上げる。

■ギャラボーグ

前走はコントロール不全で力を発揮できず、血統背景から気性の危うさが露呈した。今回は気性面の難しさをどう整えるかが鍵で、この中間の工夫を見るとしっくりくる変化も感じられる。

【動画】ギャラボーグ調教映像

1週前はCWコースで3頭併せ。6F84.3-69.0-52.8-37.3-11.3。外から追走し、序盤はしっかり抑え込まれ、ハミ受けを整えることに専念させる内容。抑えの利いた中でラストをしっかりまとめてきた点に、集中力の維持というテーマが明確に表れている。最終追い切りはCWコースでの3頭併せ馬。1週前と違い最内から追走する形で、道中は僚馬の後ろで我慢。頭がまだ高いところはあるが、軽い促しで一気に反応し、ラストは弾けて見せた。

血統的に内包する気難しさに対して、この中間は“抑えて集中させる”調整が明確に機能している様子。前進気勢を抑え込むことで後肢の蹴り出しが鋭く推進力へと直結し、最後まで集中を切らさず走り切れた点は見逃せない。レースでもこの形で運べるようなら、持っている資質が自然と引き出されても不思議はない。

総合評価「S」