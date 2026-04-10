千葉の旨いもんが山積み！房総・村の駅「8周年祭」で野菜やお米積み放題イベント
菜花の里が運営する「房総・村の駅」は4月9日から、開店8周年を記念し「8周年祭」を開始した。4月29日まで実施する。
房総・村の駅 八周年祭
期間中は千葉産素材を活かした体験型イベントを多数開催する。市川トマトの積み上げ勝負(4月11日)や、人気商品「黒平まんじゅう」を獲得できるわなげ(4月12日、19日)など、家族で楽しめる催しを連日実施する。
市川トマトお皿ツムツム ※画像はイメージ
ミニバケツにバランスよく野菜を積み上げる野菜の詰め放題(4月18日)や、千葉県産米「粒すけ」の升盛り放題(4月25日)、落花生のすくいどり(4月26日)など、地元の名産品をお得に手に入れるイベントも実施する。
野菜詰め放題
千葉県産米粒すけ 升盛り放題
「きき醤油チャレンジ」(4月12日、19日)は、千葉の名産品でもある醤油のテイスティングイベント。千葉のお菓子をゲットできる昔懐かしい「お菓子千本引き」(4月29日)も実施する。
きき醤油チャレンジ
8周年にちなみ、4月10日 17日、24日 28日には20セット限定で野菜88円市を開催。週替わりのスペシャルセールも実施する。3,000円以上の購入で人気商品が当たるガシャポンにも挑戦できる。
野菜88円市
房総・村の駅 八周年祭
期間中は千葉産素材を活かした体験型イベントを多数開催する。市川トマトの積み上げ勝負(4月11日)や、人気商品「黒平まんじゅう」を獲得できるわなげ(4月12日、19日)など、家族で楽しめる催しを連日実施する。
市川トマトお皿ツムツム ※画像はイメージ
野菜詰め放題
千葉県産米粒すけ 升盛り放題
「きき醤油チャレンジ」(4月12日、19日)は、千葉の名産品でもある醤油のテイスティングイベント。千葉のお菓子をゲットできる昔懐かしい「お菓子千本引き」(4月29日)も実施する。
きき醤油チャレンジ
8周年にちなみ、4月10日 17日、24日 28日には20セット限定で野菜88円市を開催。週替わりのスペシャルセールも実施する。3,000円以上の購入で人気商品が当たるガシャポンにも挑戦できる。
野菜88円市