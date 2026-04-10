6万株の牡丹とシャクヤクが咲き誇る。「つくば牡丹園」が今年もオープン
リーフは4月9日〜5月24日、「つくば牡丹園」(茨城県つくば市)を期間限定でオープンする。
シャクヤク・スカーレットオハラ(4月末〜5月初旬)
期間中は、約2万坪の里山に、牡丹とシャクヤク計800種類・6万株を植栽し、リレー形式で美しい花を咲かせる。育てるのが難しいとされる牡丹・シャクヤクだが、園長の関浩一氏が土作りに30年を捧げ、農学博士として開発した独自の発酵技術により、化学農薬に頼らない豊かな自然環境を維持している。
美しい牡丹と健康な土壌
カワセミも訪れる自然豊かな園内
今年は午年にちなみ、4月10日、18日、23日にはポニーとのふれあいイベントを実施する。園内ではスタンプラリーやワークショップのほか、自家製芍薬(シャクヤク)茶を楽しめるカフェ、希少な牡丹を扱うショップ、園芸ショップも展開する。
期間中は日替わりでキッチンカーも登場(来園のない日もあり)。ペットの健康状態を測定するウェルビーイング企画も実施する。
5月の土日には、水面に花びらが広がる「花筏」も鑑賞できる。
5月にはシャクヤクの「花筏」と紅葉のコラボも実施する(土日限定)
入園料は大人1,500円(シーズンパス 2,000円)、中学生以下無料。
シャクヤク・スカーレットオハラ(4月末〜5月初旬)
期間中は、約2万坪の里山に、牡丹とシャクヤク計800種類・6万株を植栽し、リレー形式で美しい花を咲かせる。育てるのが難しいとされる牡丹・シャクヤクだが、園長の関浩一氏が土作りに30年を捧げ、農学博士として開発した独自の発酵技術により、化学農薬に頼らない豊かな自然環境を維持している。
カワセミも訪れる自然豊かな園内
今年は午年にちなみ、4月10日、18日、23日にはポニーとのふれあいイベントを実施する。園内ではスタンプラリーやワークショップのほか、自家製芍薬(シャクヤク)茶を楽しめるカフェ、希少な牡丹を扱うショップ、園芸ショップも展開する。
期間中は日替わりでキッチンカーも登場(来園のない日もあり)。ペットの健康状態を測定するウェルビーイング企画も実施する。
5月の土日には、水面に花びらが広がる「花筏」も鑑賞できる。
5月にはシャクヤクの「花筏」と紅葉のコラボも実施する(土日限定)
入園料は大人1,500円(シーズンパス 2,000円)、中学生以下無料。