京都府南丹市で小学6年の男子児童が行方不明となって19日目。10日の捜索では、シャベルも使って地面が掘られました。新たな手がかりはあったのでしょうか。

南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は、3月23日に父親の車で学校のそばまで送り届けられたあと、行方不明になっています。

通学用かばん以外に有力な手がかりは見つかっておらず、警察は10日も約50人態勢で市内全域を捜索しました。

9日に捜索が行われた山では、シャベルで地面を掘るなどしていましたが、午後4時ごろに終了しました。警察によりますと、発表できるようなものは無かったということです。

警察は学校周辺で警察官の数を増やし、通学路の見守りにあたっています。

（保護者）「今回の件を受けて子どもの安全対策の面で、いろいろと学校側も子どもの安全について真剣に考えていただけていると安心はしているところです」

見守りの強化は来週以降も続くということです。

【南丹警察署 生活安全課】（0771）62-0110