安田成美、夫・木梨憲武が絵を描いた“世界に1つだけ”の愛用バッグを披露「木梨ファミリーのお名前が」「愛情たっぷり詰まった素敵なデザイン」
俳優の安田成美が10日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武に絵を描いてもらったという、愛用バッグを披露した。
【写真】「木梨ファミリーのお名前が」「愛情たっぷり」夫・木梨が絵を描いた“世界に1つだけ”の愛用バッグ
安田は、11日より岡山でスタートする夫・木梨の展覧会『「木梨憲武展−TOUCH」SERENDIPITY−意味ある偶然』の設営に同行したことを報告（※木梨にとって3度目の全国巡回展で、2025年〜27年にかけて開催中）。
投稿では「木梨画伯に絵を描いてもらったバッグ持って」と明かして会場での写真を披露し、「岡山シティミュージアムにて明日4月11日から始まります！」と呼びかけた。
グッチと思われる“GG”のロゴ入りの茶系のバッグには、カラフルな色でペイントが施されているほか、白字で文字やイラストが描かれている。安田の「Narumi」の名前のほか、木梨の愛称の「NORI」や子どもたちの名前らしき文字も刻まれており、“世界に1つのバッグ”となっている。
コメント欄には「画伯の直筆絵入りバッグ、めちゃめちゃ素敵ですね！世界にひとつだけのバッグ」「木梨ファミリーのお名前が」「愛情たっぷり詰まった素敵なデザイン」「色彩が本当に素敵」「木梨ファミリーの愛がたくさん」「GUCCIと木梨ファミリーのコラボ状態」「最高のファミリー ナルさん幸せだね〜」「幸せがあふれてる〜」「ほんとに素敵なご夫婦やぁ」など、さまざまな反響が寄せられている。
安田と木梨は、1994年に結婚。二男一女が誕生しており、昨年11月の木梨のインスタ投稿では、長男・かんたさん、次男・ぎんじさん、長女・なつこさん、それぞれが“アーティスト活動”を行っていることが明かされている。
【写真】「木梨ファミリーのお名前が」「愛情たっぷり」夫・木梨が絵を描いた“世界に1つだけ”の愛用バッグ
安田は、11日より岡山でスタートする夫・木梨の展覧会『「木梨憲武展−TOUCH」SERENDIPITY−意味ある偶然』の設営に同行したことを報告（※木梨にとって3度目の全国巡回展で、2025年〜27年にかけて開催中）。
投稿では「木梨画伯に絵を描いてもらったバッグ持って」と明かして会場での写真を披露し、「岡山シティミュージアムにて明日4月11日から始まります！」と呼びかけた。
コメント欄には「画伯の直筆絵入りバッグ、めちゃめちゃ素敵ですね！世界にひとつだけのバッグ」「木梨ファミリーのお名前が」「愛情たっぷり詰まった素敵なデザイン」「色彩が本当に素敵」「木梨ファミリーの愛がたくさん」「GUCCIと木梨ファミリーのコラボ状態」「最高のファミリー ナルさん幸せだね〜」「幸せがあふれてる〜」「ほんとに素敵なご夫婦やぁ」など、さまざまな反響が寄せられている。
安田と木梨は、1994年に結婚。二男一女が誕生しており、昨年11月の木梨のインスタ投稿では、長男・かんたさん、次男・ぎんじさん、長女・なつこさん、それぞれが“アーティスト活動”を行っていることが明かされている。