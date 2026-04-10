淡路島タコステが海鮮BBQ開始。鮮度抜群の淡路島海鮮を浜焼きで提供、フードコートも刷新
淡路観光開発公社が運営する観光複合施設「淡路島タコステ」は4月7日から、「海鮮バーベキュー」の提供を開始した。同時に本館フードコートメニューを大幅にリニューアルした。
海鮮BBQ
淡路島ならではの新鮮な魚介をその場で焼く浜焼きスタイルで提供する。最大の魅力は、刺身でも食べられるほど新鮮なアワビを"生きたまま網焼き"で味わえる点。サザエやはまぐり、たこ・いかなど、地元ならではの素材を堪能できる。機材の準備や片付けが不要な手ぶらプランとなっており、1人前2,800円から提供する。
本館フードコートのメニューも大幅に刷新。淡路島産穴子を使用した10貫盛り(1,600円)や、地元の旬を味わえる海鮮ちらし寿司など、観光客に人気の寿司メニューを拡充している。
本館フードコートのメニュー一例
屋外の海鮮ひろばでは、土日祝日限定で、タコ串やイカ串、淡路牛串、焼き穴子の販売も開始した。
串焼き
海鮮BBQ
淡路島ならではの新鮮な魚介をその場で焼く浜焼きスタイルで提供する。最大の魅力は、刺身でも食べられるほど新鮮なアワビを"生きたまま網焼き"で味わえる点。サザエやはまぐり、たこ・いかなど、地元ならではの素材を堪能できる。機材の準備や片付けが不要な手ぶらプランとなっており、1人前2,800円から提供する。
本館フードコートのメニューも大幅に刷新。淡路島産穴子を使用した10貫盛り(1,600円)や、地元の旬を味わえる海鮮ちらし寿司など、観光客に人気の寿司メニューを拡充している。
本館フードコートのメニュー一例
屋外の海鮮ひろばでは、土日祝日限定で、タコ串やイカ串、淡路牛串、焼き穴子の販売も開始した。
串焼き