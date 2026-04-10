大野真依、ソロショット　※「大野真依」Instagramより

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　ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が10日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露した。

【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」　グラビア姿にも驚きの声（22枚）

　グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。

　普段から、様々な格好をSNSに投稿しているが、今回はミニスカ姿を披露。投稿内では「【1日1美容】　コンビニ飯で大好きなもの　ゆで卵　家で作ることもあるけど　ササッと手軽さでいうと　やっぱコンビニのを選んじゃうよね　しかも、コンビニのゆで卵は　からが剥きやすい…これ地味に嬉しい　食べたことない人はぜひ」とつづった。

　ファンからは「スタイル抜群」「可愛いですね」「素敵です」「綺麗すぎる！」などの声が集まっている。

引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）