熊田曜子43歳、抜群プロポーション全開！ 「美しすぎる」「素晴らしい」 ポールダンスで魅了
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が10日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回の投稿ではポールダンス姿を披露。「@popo_poledancer 先生スピニングレッスン 先生のインスタにアップされてたルーティーンをリクエスト どこに力を入れてどんなバランスでどうとまってるか教えてくださるから 逆さになって手を離してもとまってるって感覚をつかめて 怖くないよ」とつづった。
ファンからは「美しすぎる」「素晴らしい」などのコメントが集まっている。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回の投稿ではポールダンス姿を披露。「@popo_poledancer 先生スピニングレッスン 先生のインスタにアップされてたルーティーンをリクエスト どこに力を入れてどんなバランスでどうとまってるか教えてくださるから 逆さになって手を離してもとまってるって感覚をつかめて 怖くないよ」とつづった。
ファンからは「美しすぎる」「素晴らしい」などのコメントが集まっている。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）