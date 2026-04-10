主演・本田響矢 日曜劇場『ＧＩＦＴ』サイドストーリーが配信決定 オリジナルキャストとして森香澄も出演
日曜劇場『ＧＩＦＴ』のサイドストーリー『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』が、4月12日よりU-NEXTにて独占配信されることが決定。本田響矢が主演を務め、『ＧＩＦＴ』から杢代和人、八村倫太郎が続投するほか、オリジナルキャストとして森香澄の出演も発表された。
【写真】金髪がかわいい森香澄の場面写真
本作は、車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎（本田）と、ヤンキー仲間の沖平颯斗（杢代）の友情を、元ヤンの幼なじみ・青木澪（森）との再会をきっかけに描く。本編では明かされていない、圭二郎と颯斗の知られざる関係に迫る、切なくも熱い“衝突しながら前に進んでいく”ド直球の青春サイドストーリーだ。
圭二郎の“不器用だけど、まっすぐな”「愛と絆、時々、恋…」という生き様が変化していく過程を、時に真面目に、時にコミカルに描き、本編の世界観とリンクしながら展開。ここでしか観られない完全オリジナルストーリーとなっている。
主演を務める本田は、「颯斗、そして、中学時代の友人である澪が登場し、それぞれ、もがきながらも懸命に前を向いて進む物語です。本編『ＧＩＦＴ』をより楽しく見ていただけると思うので、ぜひこちらもご覧ください！」とコメントを寄せた。
ドラマ『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』は、U-NEXTにて4月12日より各話『ＧＩＦＴ』放送終了直後に配信（全4話）。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■本田響矢
日曜劇場『ＧＩＦＴ』のサイドストーリーとして、本編では描かれていない、圭二郎たちの心の変化をより濃く見ていただける、『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』に出演させていただきます。颯斗、そして、中学時代の友人である澪が登場し、それぞれ、もがきながらも懸命に前を向いて進む物語です。本編『ＧＩＦＴ』をより楽しく見ていただけると思うので、ぜひこちらもご覧ください！
■杢代和人
『ＧＩＦＴ』本編では描かれていない、圭二郎と颯斗の友情や葛藤が『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』に詰められているので、ぜひ本編と並行してご覧いただきたいです。現場では監督や本田響矢くんと話し合いながら、1シーン1シーンを丁寧に作り上げることができて、とても充実した撮影になりました。楽しみにしていてください！
■森香澄
サイドストーリーオリジナルキャラクター、青木澪役を演じさせていただきました、森香澄です。澪は素直になれない部分もありますが、まっすぐで純粋な女の子です。本編では描かれていない圭二郎と颯斗の関係性に澪がどう絡んでくるのか、ぜひ本編と合わせて楽しみにしていただけると嬉しいです。
■八村倫太郎
サイドストーリーがあると知った段階から、なんとか参加できないかなあと思っていました。圭二郎役の響矢くんとは同い年でもあり、現場で共に時間を過ごすことも多く、もっと一緒にお芝居したいなと願っていたので嬉しかったです！ また颯斗役の杢代くんとは、顔馴染みではあったもののお芝居の現場でお会いすることがなかったので、今回会った時にお互い「やっとだね」と言い合いました（笑）。
本編では明かされなかった圭二郎の世界を中心に展開されていきます。僕演じる好太郎と圭二郎の関係性などにもぜひご注目ください！
【写真】金髪がかわいい森香澄の場面写真
本作は、車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎（本田）と、ヤンキー仲間の沖平颯斗（杢代）の友情を、元ヤンの幼なじみ・青木澪（森）との再会をきっかけに描く。本編では明かされていない、圭二郎と颯斗の知られざる関係に迫る、切なくも熱い“衝突しながら前に進んでいく”ド直球の青春サイドストーリーだ。
主演を務める本田は、「颯斗、そして、中学時代の友人である澪が登場し、それぞれ、もがきながらも懸命に前を向いて進む物語です。本編『ＧＩＦＴ』をより楽しく見ていただけると思うので、ぜひこちらもご覧ください！」とコメントを寄せた。
ドラマ『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』は、U-NEXTにて4月12日より各話『ＧＩＦＴ』放送終了直後に配信（全4話）。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■本田響矢
日曜劇場『ＧＩＦＴ』のサイドストーリーとして、本編では描かれていない、圭二郎たちの心の変化をより濃く見ていただける、『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』に出演させていただきます。颯斗、そして、中学時代の友人である澪が登場し、それぞれ、もがきながらも懸命に前を向いて進む物語です。本編『ＧＩＦＴ』をより楽しく見ていただけると思うので、ぜひこちらもご覧ください！
■杢代和人
『ＧＩＦＴ』本編では描かれていない、圭二郎と颯斗の友情や葛藤が『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』に詰められているので、ぜひ本編と並行してご覧いただきたいです。現場では監督や本田響矢くんと話し合いながら、1シーン1シーンを丁寧に作り上げることができて、とても充実した撮影になりました。楽しみにしていてください！
■森香澄
サイドストーリーオリジナルキャラクター、青木澪役を演じさせていただきました、森香澄です。澪は素直になれない部分もありますが、まっすぐで純粋な女の子です。本編では描かれていない圭二郎と颯斗の関係性に澪がどう絡んでくるのか、ぜひ本編と合わせて楽しみにしていただけると嬉しいです。
■八村倫太郎
サイドストーリーがあると知った段階から、なんとか参加できないかなあと思っていました。圭二郎役の響矢くんとは同い年でもあり、現場で共に時間を過ごすことも多く、もっと一緒にお芝居したいなと願っていたので嬉しかったです！ また颯斗役の杢代くんとは、顔馴染みではあったもののお芝居の現場でお会いすることがなかったので、今回会った時にお互い「やっとだね」と言い合いました（笑）。
本編では明かされなかった圭二郎の世界を中心に展開されていきます。僕演じる好太郎と圭二郎の関係性などにもぜひご注目ください！