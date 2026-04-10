Ado、『オールナイトニッポン』に1年ぶり登場「オマエタチは必ず聞きに来やがれ！」
Adoが、4月24日22時放送の『AdoのオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）でパーソナリティを務めることが決定した。『オールナイトニッポン』への出演は約1年ぶりで、レギュラー最終回以来の生放送となる。
【写真】Adoの半生が小説に！ 「皆さんにも覗いてもらいたい」
Adoは2023年4月から1年間、毎週月曜日の『オールナイトニッポン』のレギュラーパーソナリティを担当しており、2025年4月に1度『オールナイトニッポンGOLD』で復活。今回はそこから1年ぶりの放送となる。レギュラー放送の最終回以来、生放送で届ける。
今年2月には、初の自伝的小説『ビバリウム Adoと私』、そして自らの半生を描いた楽曲「ビバリウム」をリリース。「ビバリウム」は自身初となる“実写MV”となり、公開から2週間足らずで1000万再生を突破するなど、大きな反響を呼んでいる。
今回も、レギュラー時代のコーナー「Adoレナリン」「あたしゃぁ〜」を実施予定。詳細は『オールナイトニッポン』公式Xにて発表される。
Adoは「なんと再びオールナイトニッポンに帰還します。自分史上最大規模のワールドツアーを終え、オールナイトニッポン内で生まれた伝説のコーナー『あたしゃぁ〜』や、元鬼太郎ガチ恋勢の回を尽く回収してきたスーパースターの帰還に乞うご期待です。オマエタチは必ず聞きに来やがれ！」とコメントを寄せた。
なお、番組はラジオのほか、スマートフォンやパソコンからradikoでも聴取できる。
特別番組『AdoのオールナイトニッポンGOLD』は、4月24日22時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。
【写真】Adoの半生が小説に！ 「皆さんにも覗いてもらいたい」
Adoは2023年4月から1年間、毎週月曜日の『オールナイトニッポン』のレギュラーパーソナリティを担当しており、2025年4月に1度『オールナイトニッポンGOLD』で復活。今回はそこから1年ぶりの放送となる。レギュラー放送の最終回以来、生放送で届ける。
今回も、レギュラー時代のコーナー「Adoレナリン」「あたしゃぁ〜」を実施予定。詳細は『オールナイトニッポン』公式Xにて発表される。
Adoは「なんと再びオールナイトニッポンに帰還します。自分史上最大規模のワールドツアーを終え、オールナイトニッポン内で生まれた伝説のコーナー『あたしゃぁ〜』や、元鬼太郎ガチ恋勢の回を尽く回収してきたスーパースターの帰還に乞うご期待です。オマエタチは必ず聞きに来やがれ！」とコメントを寄せた。
なお、番組はラジオのほか、スマートフォンやパソコンからradikoでも聴取できる。
特別番組『AdoのオールナイトニッポンGOLD』は、4月24日22時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。