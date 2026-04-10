愛美が、新曲「ドラマチック逃避行」を本日配信リリースした。あわせて、リリックビデオも公開された。

本楽曲は、TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のエンディングテーマとなっており、現在TBS、BS11、AT-Xにて放送中だ。愛美自身が作詞を担当しており、アニメの世界観を投影しながら、葛藤や揺らぎを描き出した一曲になっているという。

配信を記念し、LINE MUSICにて「ドラマチック逃避行」に関連した再生回数キャンペーンも実施中。期間内にLINE MUSIC で410回以上再生をして投稿フォームに応募をすると、『「ドラマチック逃避行」ジャケットステッカー』がプレゼントされる。

リリックビデオでは、楽曲のメッセージ性を印象的なタイポグラフィと映像演出で表現。楽曲の疾走感に合わせて言葉が次々と展開していく演出が特徴的な映像に仕上がっているとのことだ。

◾️「ドラマチック逃避行」

2026年4月10日（金）リリース

配信：https://aimi.lnk.to/DramaticTouhikou

※TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』EDテーマ ▼楽曲クレジット

作詞：愛美

作曲：金崎真士(SUPA LOVE)

編曲：島崎貴光 ▼ドラマチック逃避行」配信記念 LINE MUSIC再生キャンペーン

https://aimi.info/news/17277

◾️TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』

TBS、BS11、AT-Xにて放送中 【キャスト】

灰原夏希 役 上村祐翔

星宮陽花里 役 高尾奏音

本宮美織 役 中村カンナ

佐倉 詩 役 山根 綺

七瀬唯乃 役 鈴代紗弓

凪浦竜也 役 鈴木崚汰

白鳥怜太 役 大野智敬

本堂芹香 役 愛美 【スタッフ】

原作 雨宮和希「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案 吟

監督 星野美鈴

シリーズ構成 大知慶一郎

キャラクターデザイン 小野ひろみ

美術監督 李 書九

色彩設計 山上愛子

撮影監督 坂井慎太郎

編集 村井秀明

音響監督 立石弥生

音響制作 神南スタジオ

音楽 高尾奏之介

音楽制作 日音

アニメーション制作 スタジオコメット TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』公式サイトhttps://haibarakun-anime.com/

◾️＜AIMI LIVE TOUR “NEW WORLD” in 台北＞ 2026年4月25日（土）MOONDOG（台北市松山区復興南路一段39号9F） 【開場・開演（予定）】（現地時間）

・VIPスタンディングチケット：整列 15:30 / 入場 16:00

・一般スタンディングチケット・障がい者割引チケット：整列 16:00 / 入場 16:30 / 開演 17:00 【チケット】

・VIPスタンディングチケット NT$3600

・一般スタンディングチケット NT$2000

・障がい者割引チケット NT$1000 【VIP特典】

・宛名入り直筆サイン色紙（サイズ：273×242mm）

・愛美（AIMI）セルフィーフォトカード 【全券種共通特典】

記念チケット半券