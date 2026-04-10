7coが、7月5日に京・表参道 WALL&WALLにて初の自主企画ライブ＜75の日 vol.1＞の開催を発表した。

アーティスト名の7coにちなんだ7月5日、特別な1日を冠した初の自主企画ライブに、シンガーソングライター・由薫をゲストに迎える。チケットは4月15日12時よりイープラスにて販売開始。

由薫

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◾️7co コメント

7coにとって初めての自主企画ライブ、しかも「75の日」に開催できることに、とても運命を感じてます。

名前の通り“75の日”を7coらしいおもしろい夜にできないか、作戦を練るのが最近の毎日の日課です。

そして今回、大好きな由薫ちゃんが一緒にステージを作ってくれることになりました。

きっかけは何気ないDMでのやり取りでしたが、そのタイミングにもまた運命を感じ、即お声がけさせていただきました。

この日だからこそ生まれる音楽を由薫ちゃんと一緒に作りたいと思っています。

初めての自主企画なので、まだ何ができるか未知数ですが、ワクワクすること以外はしないのでただただ楽しみに来てくれると嬉しいです。

また追ってそのワクワクはお知らせしていけたらと思っています。

よろしくお願いします。

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◾️＜75の日 vol.1 LIVE＞ 日程：2026年7月5日 (日) OPEN 18:00 / START 18:30

会場：表参道WALL&WALL

出演：7co / 由薫 ［チケット料金］

前売：\4,500（税込・ドリンク代別\800）

当日：\5,000（税込・ドリンク代別\800）

・発売日時：2026年4月15日（水）12:00〜

・購入URL：https://eplus.jp/7co/ ［注意事項］

※ドリンクチケットは対象イベント期間内のみ有効となります。

※予定枚数に到達した場合、当日券の販売は行いません。

※本公演はオールスタンディングの公演となります。

※小学生以上の方はチケットが必要となります。16歳未満の方は保護者の同伴が必要となります。

※チケット購入後の払い戻しは致しかねます、予めご了承ください。

◾️「さつきちゃん」

2026年3月27日（金）リリース

配信：https://7co.lnk.to/SATSUKI-CHAN ▼楽曲クレジット

作詞：芦田菜名子

作曲：RYUJA/芦田菜名子

編曲：RYUJA