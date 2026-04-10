英出身パンクデュオ「ランブリーニ・ガールズ」が、シンガーのフィービーの首の骨折および「急性の脳損傷」により、コーチェラ・フェスティバルの出演をキャンセルした。フィービーとリリーによる同グループは、アメリカの同人気音楽フェスのステージに立つ予定となっていたが、中止せざるを得なくなったと報告した。



【写真】首の骨折と脳損傷って本当？おふざけショットでスケジュールの変更を報告

インスタグラムへの投稿でフィービーはこう話している。「コーチェラを降板して、北米ツアー自体のスケジュール変更が必要になってしまった」「一言で言うと、私が首を骨折して、急性の脳損傷を抱えているから」「オーストラリアで起こったことで、誤診され、治療が遅れた」「6週間は飛行機での移動やパフォーマンスができないと医師から言われてる」



一方で、5月後半から予定されているヨーロッパ公演は予定通り行う予定であるとしている。



世界最大級の音楽フェスである「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル 2026」は米カリフォルニア州で4月10～12日（日本時間4月11～13日）、4月17～19日（日本時間4月18～20日）の2週に渡り開催されることになっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）