9月18日に公開される、大人気刑事シリーズ最新映画「踊る大捜査線 N.E.W.」の本編映像が4月9日、初解禁されました。SNS上では、織田裕二さんが演じる主人公・青島俊作のビジュアルが注目されています。

【画像】29年前わっっか！ コチラが青島刑事の ビフォー＆アフターです！（画像：15枚）

「走り方変わらない！」2026年の青島刑事の姿に絶賛の声

特報映像では、1997年に放送を開始したテレビシリーズ「踊る大捜査線」（フジテレビ系）と、同作での青島刑事の姿がそれぞれ映し出されています。

SNS上では、最新作での青島刑事について、「走り姿全く変わらん…」「2026年、青島俊作にまた会えるなんて本当にうれしい」「織田裕二さん、かっこいいままですね」「走る姿が全然変わらないの感動」といった声が多く上がっています。

また、年を重ねた青島刑事のビジュアルの変化について、「青島くんもさすがに年取ったなぁと思うけど、渋さが増してこれもまたかっこいい」「髪の毛に白いものが混じっても走り続ける青島くん。熱い」「織田裕二さんが老けたというよりは、青島刑事がそれだけ年齢を重ねたと思うとしっくりくる」「月日を重ねた感が出て、ビジュアルも最高」「むしろあえて老けメークしてるように見える」「変に若作りしていないのがよい！」とのコメントが寄せられています。

同作は、2012年公開の「THE FINAL 新たなる希望」以来、約14年ぶりの劇場版新作。N.E.W.（読み：エヌ・イー・ダブリュー）は「NEXT EVOLUTION WORLD」を意味します。室井慎次（柳葉敏郎さん）から思いを託された、青島刑事の新たな物語が描かれます。