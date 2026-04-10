多くの重油使用の生ごみ焼却　歯ブラシは原料に“倍の金額”　原油高騰は生活インフラも直撃…包装資材の削減など新たな取り組みも

高市総理は、5月上旬に石油の国家備蓄20日分を追加で放出すると発表しました。

一方、長引く原油高の影響は意外なところにも広がっています。

10日、FNNが取材したのは田園風景が広がる新潟・新発田市のごみ焼却施設。

新発田広域クリーンセンター・肥田野正信場長：

重油の確保が難しくなるかもしれないと、それがいちばん困る。

“ホルムズ海峡封鎖”による影響は、身近なところで広がり続けています。

10日朝、中東情勢に関する関係閣僚会議を開いた政府。

そこで、高市総理は「年を越えて石油の供給を確保するめどがついている中で、原油の安定供給に万全を期すため、5月上旬以降、第2弾の国家備蓄の放出として約20日分を放出する」と表明しました。

しかし、原油高騰の不安は高まるばかり。

新潟県のごみ焼却施設では…。

新発田広域クリーンセンター・肥田野正信場長：

この施設では、朝に火をつけて夜に火を落とすという焼却炉。温度が下がったときや朝の最初の立ち上げのときに重油を使う。

毎日約70トンの家庭ごみや、一般廃棄物が集まる焼却施設。

3つの焼却炉の点火の際に年間で19万リットルの重油が使用されます。

すでにこの春、重油価格が1リットル当たり30円ほど値上がり、この状態が続くと、年間で約600万円負担が増えるといいます。

さらに、新発田広域クリーンセンターの肥田野正信場長は「4月頭に業者から『今年、重油の確保が難しくなるかもしれない』。値段が高くなるのも困るが、必要なものが必要なときに手に入らない。それがいちばん困る」と頭を悩ませていました。

今後、重油の入手が困難になると多くの市民にも影響が出る可能性があるといいます。

新発田広域クリーンセンター・肥田野正信場長：

実際問題、生ごみが焼却できないとなると、ごみ収集を止めたりとか、影響が出ないようにしたいと思ってはいるが、懸念はある。

一方、静岡市内の洋菓子店は原油と卵の高騰でダブルピンチに。

値上がりしているのが、焼き菓子などを包装するフィルム。

ぷるみえーる・牧野良弘オーナーシェフ：

このフィルム（価格）が倍ぐらいになっている。4月以降の購入時にもう倍になっている。

原料となる石油製品「ナフサ」。

4月から仕入価格が1つ当たり3円ほど値上がりしたといいます。

それに追い打ちをかけているのが“エッグショック”です。

1日に300個以上売れるというお店の看板商品「半熟プリン」をはじめ、洋菓子に欠かすことのできない卵。

ぷるみえーる・牧野良弘オーナーシェフ：

この半熟プリンはやわらかいので、卵白はほとんど入っていない。だから（卵を）使う量が半端じゃない。（卵価格が）はねている。必ず毎年、鳥インフルエンザが日本のどこかで起こり、(卵の)取り合いになる。

鳥インフルエンザの影響などで、卵1パックの平均小売価格は309円と史上最高値を更新。

8カ月連続で300円台が続いています。

店では1年半ほど前に殻がむかれた卵の液体、液卵を生のものから価格の安い冷凍に切り替えました。

しかし、他の材料費も年々上がり、2025年4月に商品の値上げを実施。

そのため、ダブルピンチの中でも新たな値上げには踏み切れない状況だといいます。

ぷるみえーる・牧野良弘オーナーシェフ：

1回値上げしたら、しばらく上げたくない。どこまで上げていいのか、正直なところ周りを見ながらやっている。

影響は“宿泊関係”にも広がっています。

ホテルや旅館向けのアメニティーを製造・販売する愛媛・伊予市の企業では…。

山陽物産・武内英治社長：

これは歯ブラシの原料となるポリプロピレン。原料の値段は、倍の金額を提示されている。

月に約800万本生産している主力製品の歯ブラシ。

その原料となる原油由来の「ポリプロピレン」の価格が2倍に上昇したのに加え、包装資材なども3割ほど値上がり。

3月下旬ごろから材料を仕入れている取引先から、相次いで値上げの連絡が届いているといいます。

山陽物産の武内英治社長は「短期間にこれだけ多くの仕入れ先から値上げを求められるのは過去にもない。対策に困っている」といいます。

現在は価格を据え置き、利益を削りながら製造を続けている状況。

アメリカとイランが2週間の停戦に合意したものの、不透明な先行きに不安はぬぐえないといいます。

山陽物産・武内英治社長：

停戦が実現しても、あした石油が入ってくるわけではないと思う。しばらくこの混乱は続くと思うので、なかなか先が見えない。

一方、原油高騰で石油製品の調達リスクが高まる中、新たな取り組みを始める企業も。

食品宅配大手の「オイシックス・ラ・大地」では、野菜を配送する際、原油由来の袋を使わずラベルを貼り付けるだけで提供する他、複数の野菜をまとめて袋の使用を減らすなど、順次、梱包を切り替えていく方針だということです。