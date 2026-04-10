圏央道の一部が3車線化

NEXCO東日本関東支社は2026年4月10日、4車線化中の圏央道の一部区間で「3車線」運用を開始しました。

【え、3車線化!?】これが圏央道の「外回りだけスイスイ」区間です（地図／写真）

3車線化されたのは茨城県最西部の五霞IC−境古河IC間、6.9kmです。4車線化に先行して、外回りのみ2車線運用となりました。内回りは1車線のままですが、引き続き工事が進められます。

圏央道は久喜白岡JCT（東北道）〜大栄JCT（東関東道）間92.2kmの4車線化が進行しており、すでに43.2kmで完了しています。五霞IC−境古河ICは利根川を渡ることもあり、前後区間よりもあとで4車線化することとなっていました。これにより外回りは久喜白岡JCTから坂東ICまで2車線区間が連続します。

ちなみに、五霞IC−境古河ICは元からある高架橋が内回り側、新設された高架橋が外回り側で、今回は新しいほうの高架橋を先行して2車線運用する形となります。

そのほかの区間も、2026年度中には全て4車線化する見込みです。