サッカーUEFAチャンピオンズリーグは、ホーム＆アウェー形式によるノックアウトフェーズの準々決勝第1戦が、現地6日、7日に開催されました。

敵地でレアル マドリード（スペイン）と対戦したバイエルン（ドイツ）は、ルイス ディアス選手（コロンビア代表）、ハリー ケイン選手（イングランド代表）のゴールで2得点を挙げ勝利。

アーセナル（イングランド）も敵地でスポルティング（ポルトガル）に終了間際カイ ハフェルツ選手（ドイツ代表）のゴールで1−0の勝利。スポルティングMF守田英正選手はスタメンフル出場。攻守で存在感を見せる働きを見せました。

同国対決となったアトレチコ マドリード（スペイン）はバルセロナ（スペイン）。アトレチコ マドリードはフリアン アルバレス選手（アルゼンチン代表）、アレクサンダー セルロート選手（ノルウェー代表）がゴール。敵地でバルセロナに2−0で勝利しています。

パリ サンジェルマン（フランス）はホームでリバプール（イングランド）に2−0の勝利。デジレ ドゥエ選手（フランス代表）、フヴィチャ・クヴァラツヘリア選手（ジョージア代表）がゴールを奪い、アドバンテージを持って第2戦に臨みます。

【準々決勝第1戦結果】（）はリーグフェーズ順位、左がホームチームパリ サンジェルマン（11位/フランス）2−0 リバプール（3位/イングランド）レアル マドリード（9位/スペイン）1−2 バイエルン（2位/ドイツ）バルセロナ（5位/スペイン）0−2 アトレチコ マドリード（14位/スペイン）スポルティング（7位/ポルトガル）0−1 アーセナル（1位/イングランド）