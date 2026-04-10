

左から：アデコ 執行役員兼キャリアプランニング本部長 横松淳一氏、アデコ 代表取締役社長 平野健二氏、新潟県庁・新潟県産業労働部長 渡辺憲一氏、新潟市 市長 中原八一氏、アデコ 執行役員兼アウトソーシング事業本部長 瀧本亘氏

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本法人で、総合人事・人財サービスを展開するアデコのワークフォースソリューションのブランドであるアデコは、さまざまな年代の人が働ける環境を構築するとともに、企業による多様な人財の登用を支援することで、地域経済の活性化を促進するべく、新潟市に新潟県内初のアウトソーシング事業および就業支援のための新たな拠点となる「新潟BPOセンター」と「アデコ新潟センター」を開設した。4月8日には「新潟BPOセンター」と「アデコ新潟センター」の開所式を行った。



アデコ 代表取締役社長 平野健二氏

「新潟県においては、生産年齢人口の割合が1990年をピークに減少しているだけでなく、東京圏への転出が県内への転入を上回る状況が続いており、なかでも学業を終えて就職する年齢層の転出超過がもっとも多くなっている」と、アデコ 代表取締役社長 平野健二氏。「地域の発展を担う人財の不足が深刻化する中、雇用機会の創出と就業機会の拡大にとどまらず、新潟の多くの企業の課題解決に努めていく」と意気込む。



施設外観

「今回、多くの自治体からBPOセンター開設の誘致を受ける中、新潟からのPR活動に感銘を受けると同時に、その熱意に心を動かされ、県内初のアウトソーシング事業および就業支援のための拠点として『新潟BPOセンター』と『アデコ新潟センター』を開設するに至った」と、開設の経緯について説明する。



施設内観

「『新潟BPOセンター』と『アデコ新潟センター』の開設によって、長年にわたり培ってきた人財育成と就労支援に関するノウハウを最大限に生かし、企業の経営課題の解決や、働き手のリスキリングおよびアップスキリングと就業をサポートしていく」と、全社をあげてバックアップしていく考えを示した。



新潟県庁・新潟県産業労働部長の渡辺憲一氏

次に、新潟県知事・花角英世氏の祝辞を新潟県庁・新潟県産業労働部長の渡辺憲一氏が代読した。「今回、派遣人材の登録やマッチングを行うキャリアプランニングセンターを担う『アデコ新潟センター』と、幅広い業務の事務支度を担う『新潟BPOセンター』を併設すると聞いた。なかでも、キャリアプランニングセンターは、今後の中核拠点として位置づけられており、新潟県にとって産業振興と雇用の創出を推進する拠点として、重要な役割を担うものと期待される」と、働き手の環境構築だけでなく、企業による多様な人財登用の支援によって、地域経済の活性化につなげられるように支援していくと訴えた。



新潟市 市長の中原八一氏

新潟市 市長の中原八一氏は、「新潟市では、『にいがた2km（ニキロ）』と名付けた都心エリアについて、IT企業などの誘致を行い、多様で魅力的な雇用の場を確保したいと考えている。今年、市内の大学および短期大学を卒業する学生は3万人に達する。こうした新潟の未来を担う人材についても最大限活用する環境の整備に務めてほしい」と、大学や短期大学卒業後も魅力ある街として住み続けてもらうためにも、雇用の創出は必要不可欠であると語っていた。



施設内観

なお、アデコは、新潟市から「在宅テレワーカー育成・就労支援事業」（以下、同事業）を受託した。新潟市では、「新潟市総合計画2030」を策定し、「都市の活力向上」と「住民福祉の向上」の好循環を創り出すため、地域経済に活力を生み出す産業振興と雇用の創出を推進しているという。この取り組みでは、新事業の創出やDXの支援などで地域企業全体の生産性と「稼ぐ力」の向上をサポートするとともに、テレワークや副業の広がりといった働き方の多様化を踏まえ、誰もが働きやすく、仕事と家庭生活を両立できる環境整備に取り組んでいる。



施設内観

アデコは、同事業の運営を通じ、新潟市内の働き手に在宅テレワークでの就労に必要なスキルの習得を目的とした職業訓練プログラムを提供するとともに、伴走型の就労支援を一体的に実施することで、実際に在宅での就業につながるようサポートする。職業訓練は、世代や性別を問わず、時間や場所に捉われずに働けるようになることを目指し、参加者のやりがいや能力適正、事業者側のニーズなどを踏まえ、在宅テレワーカーとしての就労および定着につながる実用的なスキルを習得できるカリキュラムを提供する。IT関連業務の経験がない参加者に対しては、スキルの習得が円滑に進むよう、導入的な位置づけの事前インプットを目的としたセミナーや相談会なども実施。伴走型就労支援は、円滑な就労につながるような支援を講じるとともに、途中で離脱しないよう、参加者に寄り添ったサポートを行うとしている。

Adeccoは、世界60以上の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの事業ブランドとして、人財派遣、アウトソーシング、人財紹介、HRソリューションをはじめとするワークフォースソリューションを提供している。日本においては、「あなたらしさと、誇れる明日へ。」をビジョンとして掲げ、それぞれのサービスの革新を図りながら、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートしている。

アデコ＝https://www.adeccogroup.jp