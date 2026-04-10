EXOの3人が所属事務所に“三行半”を通知か、代表は「私財を投じてでも解決」も親会社崩壊寸前

EXOのベクヒョン、チェン、シウミンの3人が、所属事務所代表に専属契約の解除を通知した。

現地メディア『THE FACT』は4月10日、チェン、ベクヒョン、シウミンの3人が今年3月、所属事務所INB100のチャ・ガウォン代表に対し、未精算金をはじめとする契約違反について回答を求め、契約解除を通知する内容証明を送付したと報じた。

【写真】元EXOメンバーが留置所生活か

また同メディアは、3人に支払われていない金銭が数億円規模に上るほか、協力会社やスタッフへの賃金なども未払いとなっているため、3人が正常な活動を行える状況にないとも伝えている。

この報道を受け、チャ代表の関係者は複数のメディアを通じて、「会社の正常化に向けて努力している。追加投資を受けるか、私財を投じてでも解決するよう努めたい」とコメントした。

（写真＝INB100）左からチェン、ベクヒョン、シウミン

なお、INB100はベクヒョンがSMエンターテインメントを離れた後に設立した芸能事務所で、2024年にチャ代表と歌手MCモンが設立したONE HUNDREDの傘下となった。

ただ現在、ONE HUNDRED傘下のBig Planet Madeエンターテインメントからはアーティストの流出が相次いでいる。SHINeeのテミン、イ・スンギ、VIVIZなどが相次いで契約解除を通知している。