◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―広島＝雨天中止＝（１０日・横浜）

広島は２日連続、早くも今季３度目の雨天中止となった。打者は室内で練習を行い、新井貴浩監督も見守った。攻撃陣はリーグワーストのチーム打率２割１分。上位打線を固定したまま戦っているが、現時点での組み替えは「まだ（対戦が）ひと回りもしていない。バタバタする必要はないと思う」と否定した。

３番の小園海斗は打率１割３分９厘で現在は１５打席連続無安打。４番の佐々木泰内野手も２割だが、指揮官は「まだ４０打席くらいでしょ。小園もＷＢＣもあって、打席が少なかったことも考慮しつつ。毎日練習しているんだし、各自の状態を上げていってもらいたい」と信頼した。「まず打順どうこうより、各自の状態を上げてもらわないことには。打順を変えたから打てるという簡単なものではない」と冷静。この日の試合が行われていた場合は２番の中村奨成外野手を８番に下げ、菊池涼介内野手を２番で起用していたことは明かしたものの、中軸はこのまま起用する方針だ。

もちろん、変化が見られないのなら動く。「そこはやっぱり（各選手の調子やつながりを）見ながら」と見据えつつ、「理想は各自が状態を上げて、何も変えなくていいのが一番。今いろいろ変えたとて（意味がない）」と語った。