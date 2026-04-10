ランドクルーザー 250と印象が重なる表情

信頼性や実用性を強みとする世界最大の自動車メーカー、トヨタの攻めの姿勢に、緩みはない。センチュリー・ブランドでロールス・ロイスの牙城へ迫ろうとし、GRブランドでは新たな「GT」でLFAの伝説を受け継ごうとしている。

【画像】出色の万能ファミリーカー トヨタRAV4 PHEV 近似サイズのクロスオーバーと写真で比較 全141枚

ただし、挑戦には安定した基盤が必要になる。新しいRAV4は、その重要な役割を担う。5代目は2025年に世界で最も売れたクルマだったが、6代目は実力を更に磨いている。



トヨタRAV4 PHEV AWD エクセル（欧州仕様）

プラットフォームは、先代譲りのTNGA-K。リアシートの位置を改め荷室を拡大し、駆動用バッテリーの位置を下げ、重心位置は低くなった。ボディ剛性も増したという。

スタイリングは、最新のトヨタ流。フロントマスクは、ランドクルーザー 250と印象が重なる。フラットなルーフラインに肉付きの良いフェンダー、高めの車高も、オフローダー感を漂わせる。アルミホイールは、18インチから20インチまで設定される。

内装は製造品質が高く堅牢そう

英国仕様の場合、ベースグレードはアイコン。ひとつ上のデザインでは、20インチ・ホイールとツートーン塗装が標準に。エクセルなら四輪駆動も選べ、最上級のGRスポーツにすると、専用のサスペンションにボディキット、インテリアなどを得られる。

内装は、トヨタ車らしく製造品質が高く堅牢そう。プラスティック製部品が、足元付近には目立つが。ランドクルーザーへ影響を受けた、デザインに見える。



トヨタRAV4 PHEV AWD エクセル（欧州仕様）

ダッシュボード中央には、大きなタッチモニター。システムは最先端といえるほどではないものの、反応が良く、スマートフォンをキーとして登録できる。その下には、ボリュームのノブや、エアコンの操作パネルが配される。物理スイッチがうれしい。

センターコンソールには、ドライブモードのセレクター。オート、EV、ハイブリッド、トレイル、スノーから選択できる。運転支援システムはメニューから一発でオフにできるが、ドライバー監視機能などは、やや過敏に反応するようだった。

309psの四輪駆動なら想像以上の加速力

英国へ導入されるパワートレインは、プラグイン・ハイブリッドのみ。2.5L 4気筒エンジンと駆動用モーターが組み合わされ、遊星ギアのe-CVTにも電気モーターが別に組まれるという構成。四輪駆動では、リア側にも3基目の駆動用モーターが載る。

駆動用バッテリーは、22.0kWhと大容量。271psのFFなら最長120km、309psの四駆なら75km、電気だけで走行できると主張される。



トヨタRAV4 PHEV AWD エクセル（欧州仕様）

加速力は想像以上。四輪駆動の試乗車の場合、0-100km/h加速5.8秒とのことだが、それ以上に鋭く思えた。中間加速もかなりの勢い。駆動用モーター単体でも充分な余裕があり、エンジンが始動すればシームレスに補強される。

トヨタは、ボディの遮音性や剛性の向上へ務めたと主張するが、効果は明らか。高負荷時は、e-CVT特有のラバーバンド感を僅かに伴いつつ、ノイズは良く抑えられている。

安定志向の操縦性ながら乗り心地は跳ね気味

操縦性は、安定志向で予想しやすいもの。ロータリー交差点へ飛び込むと、緩やかなアンダーステアで無理を教えてくれた。積極的に走らせても、トラクション・コントロールの警告灯は殆ど灯らず。FFでもグリップ力に不足なく、トラクションは高い。

サスペンションは、減衰特性が望ましくないのか、強めの入力を受けるとボディはやや跳ね気味。カーブではある程度外へ傾き、段差を超えると上下動が小さくない。



トヨタRAV4 PHEV AWD エクセル（欧州仕様）

四輪駆動のGRスポーツは、前のダンパーや後ろのブレースが強化され、姿勢制御は明確に一枚上手。それでいて、乗り心地は優しいままだから、通常のシャシーより好ましい。

燃費は、カタログ値では70.8km/L。130kmほど走らせた今回は、75％を電気だけで賄えたものの、平均燃費は21.2km/Lだった。DCの急速充電は、最大50kWまで。最短30分で、残量10％から80％まで回復できる。AC充電器でも、3時間で満充電になる。

普段使いしやすい出色の万能ファミリーカー

中国の新興メーカーが続々参入する欧州市場では、RAV4のクラスは混戦状態。しかし、6代目は互角以上で戦えるように思う。完成度は印象的に優れ、実用性も高い。

EVモードで、普段使いに充分な距離を走れるようになったプラグイン・ハイブリッドは、2025年の英国では35％も販売を伸ばしている。新しいRAV4は、この追い風に乗れるのではないだろうか。



トヨタRAV4 PHEV AWD エクセル（欧州仕様）

駆動用モーターのパワーで、e-CVT特有の緩さを打ち消し、本当に普段使いしやすいクロスオーバーへ仕上がっている。出色の万能ファミリーカーといえそうだ。

トヨタRAV4 PHEV AWD エクセル（欧州仕様）のスペック

英国価格：5万45ポンド（約1051万円）

全長：4600mm

全幅：1860mm

全高：1680mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：5.8秒

燃費：62.7-76.8km/L

CO2排出量：36g/km

車両重量：1990kg

パワートレイン：直列4気筒2487cc 自然吸気＋トリプル電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：22.0kWh

最高出力：309ps（システム総合）

最大トルク：23.0kg-m（ガソリンエンジン）

ギアボックス：e-CVT／四輪駆動



トヨタRAV4 PHEV AWD エクセル（欧州仕様）