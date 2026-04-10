NICENICE MOMENTがポップアップを開催♡心地よさと美しさを体感

自分らしく心地よく過ごしたい女性へ♡NICENICE MOMENTのポップアップショップが横浜に登場します。インナーとアウターの境界を超えた新しいファッション提案は、毎日のスタイルをより自由に楽しめるのが魅力。美しさと快適さを兼ね備えたアイテムを、実際に手に取って体感できる特別な機会です♪

新感覚のインナーファッション

NICENICE MOMENTは、「Knits」「Bra」「Knitbra」の3カテゴリーを展開。

単なるインナーではなく、組み合わせることでスタイリングが完成する新しい発想のアイテムです。アウターとのコーディネートを楽しみながら、自然体の美しさを引き出せるのが特徴です。

新作サニタリーショーツ「雲パンツ」♡快適すぎる履き心地に注目

快適さを追求した技術♡

ワイヤーや平ゴムを使用せず、ハイパワーストレッチ素材でバストをやさしくホールド。

長年のインナー研究から生まれた設計で、まるで着ていることを忘れるようなストレスフリーな着心地を実現しています。シルエットの美しさと快適さを両立したアイテムが揃います。

ポップアップ詳細

開催期間は2026年4月17日（金）～4月30日（木）。

会場はURBAN RESEARCH ルミネ横浜店。実際に商品を試せる貴重な機会で、ブランドの世界観をじっくり体感できます。

自分らしさを楽しむ時間

NICENICE MOMENTのポップアップは、インナーの新しい可能性に出会える特別なイベント♡心地よさと美しさを兼ね備えたアイテムは、日常をより豊かにしてくれます。

新しいスタイルを見つけたい方は、ぜひ足を運んでみてください♪