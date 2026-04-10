【RIZIN】王者サバテロ“Fワード”連発で防衛宣言「後藤丈治もジムの人間も全員がクソだ！」
■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』2日前メディアインタビュー（10日・福岡市内ホテル）
第11試合のバンタム級タイトルマッチで後藤丈治の挑戦を受ける王者ダニー・サバテロが、得意のトラッシュトークで初の防衛戦、そして後藤とチームに対して徹底的にこき下ろした。
【画像】長瀬智也に似てる!? 萩原京平と対戦するメヘウラ
――初防衛戦の心境を教えてください。
「自分が87回防衛するうちの1回目に向かうような、非常にいい気分だ。今は獣のような感覚で研ぎ澄まされている。通常の選手は計量末期になると食べ物のことばかり考えて弱気になるが、自分は全く違う。この状況においても、いかに対戦相手を粉々にするかという考えしか持っていない。明日、最後の水抜きをする時でさえ、いかに自分の肘を相手の頭蓋骨に叩き込むかしか考えていない。世界で一番素晴らしいRIZINのタイトルを防衛するという精神面を維持し、お客さんに喜んでもらえる試合をすることだけを考えているんだ」
――対戦相手の後藤丈治選手の印象を教えてください。
「正直に言って“F◯CK”＝クソだ。全く自分とはレベルが違いすぎる。世間は彼を強いと思っているかもしれないが、相手が“イタリアン・ギャングスター”サバテロとなれば、話は別だ。彼は自分のことをストライカーだと思っているかもしれないが、俺の技術に比べれば、彼には打撃も技術もほぼない。ボクシングでタコ殴りにするか、蹴りを顔面に当てるか、何が起きるか分からないが、自分はやりたいことを押し付けるので、彼はなす術もなく試合を終えることになる。彼の印象はクソの一言に尽きる」
――福岡大会のチケットが完売し、現地のファンも試合を楽しみにしています。
「2週間ほど前にチケット完売のニュースを見た時、アメリカは夜中だったけど、興奮のあまりベッドから飛び起きてシャドウボクシングを始めてしまったほどだ。それくらい、最高のお客さんのために素晴らしいものを見せたいという気持ちが強いし、福岡は初めて来けど最高に素晴らしいところだ。チームメイトの（堀口）恭司から『福岡のご飯は美味しい』と言われたけど、残念ながら今は減量中なので終わった後に楽しみたい。まずはファンのために素晴らしいショーを見せることが先だからな」
――RIZIN王者として過ごしたこの3ヶ月間はいかがでしたか？
「“F◯CK’in CRAZY”クソみたいに素晴らしい期間だったよ。ずっと夢見てきた世界チャンピオンになれて、想像以上にいい気持ちだ。他のチャンピオンたちが語るような“苦労話”なんてクソ食らえで、俺は毎朝起きてベルトを見るたびに、自分がどれだけの犠牲を払い、本気で取り組んできたかという努力の結晶を拝むことができ、それが自信につながっている。自分にこれだけの自信と発言権があるのは、それだけの犠牲を払ってきたからで、この美しいベルトを死ぬまで手元に置いておきたい」
――後藤選手は「ジム同士の戦い」という意識もあるようですが、アメリカン・トップチーム（ATT）を背負う覚悟については？
「もちろん、俺もATTを背負って戦うし、ケージに入る時は、ジム、練習仲間、コーチ、全てを背負っている。世界一のジムでた強い選手たちと過酷な練習をしてきているので、下手なところは見せられないし、失敗するわけにもいかない。試合が終わるまでは、俺のベルトを奪おうとする後藤や彼のジムの人間は全員大嫌いだし『クソ食らえ』という憎しみの気持ちを持って向き合う」
――下唇の裏に「F◯CK U」とタトゥーを入れた意味は？
「ファイトキャンプであまりに入り込みすぎると、頭がイカいかれたりするの、その結果かもしれない。榊原さんが自分の腰にベルトを巻く場面に集中しすぎて、イカれた考えが出てきたのかもな。SNSではフェイクだと言う人もいたが、見ての通りリアルなものだ。これは後藤へのメッセージでもある。自分がクレイジーかどうかは関係ない、重要なのは彼がボコボコにされ、圧倒的な負けを味わうということだけだ」
――先月の有明大会に初参戦したパッチー・ミックスやジョン・スウィーニーはRIZINルールに対応できずに負けましたが、あなたはRIZINルールが自身の武器になってきている実感はありますか？
「秋元強真に負けたパッチー・ミックスはクソ食らえで、佐藤将光に負けたスウィーニーもアホだ。RIZINのルールは、最も純粋な戦いの形態であり素晴らしいルールで、制限がなく言い訳が一切通用しないため、純粋に強い者が勝つという結果が明確に出る。自分も最初はサッカーボールキックを食らうなど痛い思いをしたが、高い授業料を払って体でこのルールを覚えてきた。今度は自分がそのルールを有効に使う番だから、日曜日はこのルールで後藤の頭を吹っ飛ばし、世界中のファンが見たいものをお見せするよ」
第11試合のバンタム級タイトルマッチで後藤丈治の挑戦を受ける王者ダニー・サバテロが、得意のトラッシュトークで初の防衛戦、そして後藤とチームに対して徹底的にこき下ろした。
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――初防衛戦の心境を教えてください。
「自分が87回防衛するうちの1回目に向かうような、非常にいい気分だ。今は獣のような感覚で研ぎ澄まされている。通常の選手は計量末期になると食べ物のことばかり考えて弱気になるが、自分は全く違う。この状況においても、いかに対戦相手を粉々にするかという考えしか持っていない。明日、最後の水抜きをする時でさえ、いかに自分の肘を相手の頭蓋骨に叩き込むかしか考えていない。世界で一番素晴らしいRIZINのタイトルを防衛するという精神面を維持し、お客さんに喜んでもらえる試合をすることだけを考えているんだ」
「正直に言って“F◯CK”＝クソだ。全く自分とはレベルが違いすぎる。世間は彼を強いと思っているかもしれないが、相手が“イタリアン・ギャングスター”サバテロとなれば、話は別だ。彼は自分のことをストライカーだと思っているかもしれないが、俺の技術に比べれば、彼には打撃も技術もほぼない。ボクシングでタコ殴りにするか、蹴りを顔面に当てるか、何が起きるか分からないが、自分はやりたいことを押し付けるので、彼はなす術もなく試合を終えることになる。彼の印象はクソの一言に尽きる」
――福岡大会のチケットが完売し、現地のファンも試合を楽しみにしています。
「2週間ほど前にチケット完売のニュースを見た時、アメリカは夜中だったけど、興奮のあまりベッドから飛び起きてシャドウボクシングを始めてしまったほどだ。それくらい、最高のお客さんのために素晴らしいものを見せたいという気持ちが強いし、福岡は初めて来けど最高に素晴らしいところだ。チームメイトの（堀口）恭司から『福岡のご飯は美味しい』と言われたけど、残念ながら今は減量中なので終わった後に楽しみたい。まずはファンのために素晴らしいショーを見せることが先だからな」
――RIZIN王者として過ごしたこの3ヶ月間はいかがでしたか？
「“F◯CK’in CRAZY”クソみたいに素晴らしい期間だったよ。ずっと夢見てきた世界チャンピオンになれて、想像以上にいい気持ちだ。他のチャンピオンたちが語るような“苦労話”なんてクソ食らえで、俺は毎朝起きてベルトを見るたびに、自分がどれだけの犠牲を払い、本気で取り組んできたかという努力の結晶を拝むことができ、それが自信につながっている。自分にこれだけの自信と発言権があるのは、それだけの犠牲を払ってきたからで、この美しいベルトを死ぬまで手元に置いておきたい」
――後藤選手は「ジム同士の戦い」という意識もあるようですが、アメリカン・トップチーム（ATT）を背負う覚悟については？
「もちろん、俺もATTを背負って戦うし、ケージに入る時は、ジム、練習仲間、コーチ、全てを背負っている。世界一のジムでた強い選手たちと過酷な練習をしてきているので、下手なところは見せられないし、失敗するわけにもいかない。試合が終わるまでは、俺のベルトを奪おうとする後藤や彼のジムの人間は全員大嫌いだし『クソ食らえ』という憎しみの気持ちを持って向き合う」
――下唇の裏に「F◯CK U」とタトゥーを入れた意味は？
「ファイトキャンプであまりに入り込みすぎると、頭がイカいかれたりするの、その結果かもしれない。榊原さんが自分の腰にベルトを巻く場面に集中しすぎて、イカれた考えが出てきたのかもな。SNSではフェイクだと言う人もいたが、見ての通りリアルなものだ。これは後藤へのメッセージでもある。自分がクレイジーかどうかは関係ない、重要なのは彼がボコボコにされ、圧倒的な負けを味わうということだけだ」
――先月の有明大会に初参戦したパッチー・ミックスやジョン・スウィーニーはRIZINルールに対応できずに負けましたが、あなたはRIZINルールが自身の武器になってきている実感はありますか？
「秋元強真に負けたパッチー・ミックスはクソ食らえで、佐藤将光に負けたスウィーニーもアホだ。RIZINのルールは、最も純粋な戦いの形態であり素晴らしいルールで、制限がなく言い訳が一切通用しないため、純粋に強い者が勝つという結果が明確に出る。自分も最初はサッカーボールキックを食らうなど痛い思いをしたが、高い授業料を払って体でこのルールを覚えてきた。今度は自分がそのルールを有効に使う番だから、日曜日はこのルールで後藤の頭を吹っ飛ばし、世界中のファンが見たいものをお見せするよ」