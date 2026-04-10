ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»3192¤Î¶µ¼¼ÉÔÂ¡¡Á°²óÈæ¸º¤À¤¬¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤ÏÁý¤¨
¡¡Á´¹ñ¤Î¸øÎ©ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ¼¼¿ô¤¬¡¢2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç3192¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬10Æü¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Á°²óÄ´ºº¡Ê23Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¤è¤ê167¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ò¾Ã¤Ë¤Ï±ó¤¯¡¢ÉÔÂ¶µ¼¼¤Î¤¦¤Á26Ç¯ÅÙËö¤Ë²ò¾Ã¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï395¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê¸²Ê¾Ê¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¼þ°Ï¤Î³Ø¹»¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ²ò¾Ã¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸²Ê¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Ç¯ÅÙ¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÍÄÃÕÉô¤«¤é¹âÅùÉô¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ3742¿ÍÁý¤Î15Ëü5170¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Áý²Ã¤¬Â³¤¡¢¶µ¼¼¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£