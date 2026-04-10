フリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、フジテレビ系「Live News イット！」卒業後について語った。

24年にNHKを退局し、フジテレビ系「Live News イット！」（月〜金曜後3・45）のキャスターを担当。今年3月27日の放送で同番組を卒業した。

この日は番組卒業後、初の生番組出演。番組では「垣花正とバカスタッフからの偏見とひがみ」と題し、MC垣花正らのやっかみをまとめたフリップが示された。青井の実家は、丸井の創業家で、自身も幼稚舎から大学まで慶応。典型的なお坊ちゃまとみたのか、「アナウンサーしなくても副収入でウハウハなんでしょ！？」といった内容もあった。

青井は「副収入もないですし。今卒業した後、大変なんですから。夕方の番組を卒業し…」と、神妙な面持ちで答えた。ミッツ・マングローブから「お金がない？」と問われると、「お金がないといいますか、いろいろ仕事を探しているのもありますし。ただ育児も介護も今あるので、ゆっくりもしつつ、仕事もしたいなと」と本音を明かした。

歌手の中尾ミエからは「選ばずにこの番組に来てるっていうから、そんなに（困っている）…」と心配の声が。青井は「選んではいます！」と返していた。