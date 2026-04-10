春の訪れとともに県内各地で農作業が本格化しています。



横手市の農事組合法人は10日、イネの種まきを始めました。



生産コストの増加やいわゆる「令和の米騒動」が今もなお尾を引く中、今年の稲作がスタートしました。



「いくどー、よいしょ～」



横手市平鹿町の農事組合法人、樽見内営農組合です。



約135ヘクタールでコメの生産に取り組んでいて、10日、サキホコレの種まきを始めました。





発芽にばらつきが出ないよう機械で均一にまいていきます。種もみの上に土をかぶせた後、苗箱は温度が30度前後に保たれた育苗器に入れて発芽を促します。4日ほどかけて発芽させた後ハウスに移し、約1か月かけて15センチほどの苗に育てます。「天候に恵まれる1年になってほしいです」「豊作のみなさんが心潤う秋になってほしいですね」不安定な世界情勢や物価高を背景に、生産現場では苗箱に敷き詰める土などの資材価格が軒並み上昇。中でも影響が大きいのが……。樽見内営農組合 渡部 一男 代表「価格はもうかなり上がっております。600円台から1,100円になった」いわゆる令和の米騒動で主食用のコメの価格が高騰した影響で、種もみの価格も大幅に上昇し、去年と比較して購入費は約350万円増えたといいます。状況の変化に翻弄されながらも農家が願うのは、経営が成り立つ買い取り価格です。樽見内営農組合 渡部一男 代表「できれば2万2,000円くらいでとどまってくれれば、経営としては安定するんではないかなと」「（コメの価格が）下がれば必ず生産者が減るということは覚悟して、農政が手当てをしなきゃいけない時代だなと思っております」樽見内営農組合では来月上旬にかけて約3万箱分の種をまきます。コメを取り巻く状況が目まぐるしく変化する中、今年の稲作がスタートしました。